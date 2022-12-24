Уровень аммиака в опухоли подавляет рост Т-клеток

Высокий уровень аммиака в опухолях приводит к меньшему количеству Т-клеток и резистентности к иммунотерапии в моделях колоректального рака на мышах, показали новые результаты, полученные в онкологическом центре Рогеля Мичиганского университета. Исследователи обнаружили, что аммиак подавляет рост и функцию Т-клеток, жизненно важных для противоопухолевого иммунитета. Сообщает портал MedicalXpress.

«Мы определили механизм того, как аммиак нарушает регуляцию функции Т-клеток, и показали, что снижение его уровня с помощью одобренных FDA препаратов для лечения гипераммониемии может уменьшить размер опухоли в нескольких различных моделях, включая метастатический колоректальный рак », — говорит Ханна Белл, доктор философии, постдокторант. научный сотрудник в области биологии рака и автор этой статьи. «Использование этого препарата также синергизирует с иммунотерапией.

Большинство колоректальных раков нечувствительны к иммунной терапии. Было обнаружено, что одним из механизмов, который приводит к этой устойчивости, вероятно, является высокий уровень аммиака, который накапливается в микросреде.

Кроме того, накопление аммиака, вероятно, связано не только с колоректальными опухолями. Это открытие может открыть двери для объяснения устойчивости к другим типам рака. Только около 20-30% всех больных раком чувствительны к иммунотерапии. 70% пациентов не получают от нее никакой пользы. Однако необходимо проделать дополнительную работу, прежде чем исследователи смогут перенести эти результаты в клинику.