Мнение: Поддержать блог, который не прогибается

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Грандиозные пищевые эксперименты, чумовые кинорецензии, разоблачение пороков нынешней американской демократии и живописание российской НЕдемократии, обзоры литературных новинок от неизвестных гениев, зарисовки из жизни и психологические этюды, бессмертные похождения Старого Пиарщика, наконец, БУДНИ АНТИКОВИДНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ – все это блог Сапожника.
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Источник: Размышления вольного социолога
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