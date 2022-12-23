 

Застреливший трех курдов в центре Парижа мужчина объяснил свои действия «расизмом»

23.12.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Через несколько минут после задержания мужчина, который устроил стрельбу в центре Парижа, сообщил, что его действия объясняются «расизмом», пишут СМИ.

Полиция обнаружила у него карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог на имя Уильяма М., дата рождения – 30 марта 1953 года. Судя по документу, мужчина родился в городе Монтрей, жил в Париже недалеко от места преступления. Он заявил, что информация, указанная в документе, верна.

Стрелявший был вооружен полуавтоматическим пистолетом Colt 45, у него было несколько обойм, содержащих почти 70 патронов 45 калибра, использовавшиеся американской армией. По словам мужчины, он достал оружие через друга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal du Dimanche.

Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.04.21 / Пентагон не нашел связи между потерями в Афганистане и Россией

06.05.21 / Женщина из Мали родила девять детей

21.08.20 / Меркель объяснила, почему лидеры ЕС обсуждают ситуацию в Беларуси с Путиным

19.10.20 / Компания SsangYong покажет новый кроссовер Rexton в ноябре

20.07.21 / В Ростехе рассказали о новом легком истребителе с дальностью около 3 тыс. км

19.11.21 / Ростех начал серийное производство корректируемых ракет для РСЗО «Торнадо-С»

03.09.20 / Гражданам Грузии за плохое поведение ужесточили въезд в Европу

03.02.22 / Путин встретился с Кадыровым в Москве

03.10.21 / Зеленский анонсировал законопроект о национальных общинах

02.06.21 / Экс-министр Милованов стал главой наблюдательного совета “Укроборонпрома”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика