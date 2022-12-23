Застреливший трех курдов в центре Парижа мужчина объяснил свои действия «расизмом»

Через несколько минут после задержания мужчина, который устроил стрельбу в центре Парижа, сообщил, что его действия объясняются «расизмом», пишут СМИ.

Полиция обнаружила у него карточку сотрудника Национальной компании французских железных дорог на имя Уильяма М., дата рождения – 30 марта 1953 года. Судя по документу, мужчина родился в городе Монтрей, жил в Париже недалеко от места преступления. Он заявил, что информация, указанная в документе, верна.

Стрелявший был вооружен полуавтоматическим пистолетом Colt 45, у него было несколько обойм, содержащих почти 70 патронов 45 калибра, использовавшиеся американской армией. По словам мужчины, он достал оружие через друга, передает РИА «Новости» со ссылкой на Journal du Dimanche.

Напомним, стрельба произошла недалеко от культурного центра курдов, огонь открыл француз по национальности, который уже был известен полиции по двум покушениям на убийство – в 2016 и 2021 годах. После стрельбы, жертвами которой стали трое курдов, представители общины курдов вышли на акцию протеста. Полиция применила против них слезоточивый газ.

—