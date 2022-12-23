В загоревшемся ангаре на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве взорвались газовые баллоны

На территории Всероссийского института легких сплавов в Москве произошел пожар, в результате которого начали взрываться газовые баллоны, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел в пятницу вечером в ангаре площадью 400 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. Как в самом ангаре, так и возле него хранились газовые баллоны. Сообщение о пожаре поступило в 21.43 мск, сейчас пожар полностью потушен, передает ТАСС.

Напомним, пожар также произошел в здании Главного управления Росгвардии по Москве. По предварительной информации, возгорание произошло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов.

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