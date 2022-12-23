 

В загоревшемся ангаре на территории Всероссийского института легких сплавов в Москве взорвались газовые баллоны

23.12.2022, 23:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На территории Всероссийского института легких сплавов в Москве произошел пожар, в результате которого начали взрываться газовые баллоны, сообщили в экстренных службах.

Пожар произошел в пятницу вечером в ангаре площадью 400 кв. м, ему присвоили повышенный ранг сложности. Как в самом ангаре, так и возле него хранились газовые баллоны. Сообщение о пожаре поступило в 21.43 мск, сейчас пожар полностью потушен, передает ТАСС.

Напомним, пожар также произошел в здании Главного управления Росгвардии по Москве. По предварительной информации, возгорание произошло на седьмом этаже в комнате для хранения бронежилетов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.09.21 / В ЦИК пообещали опровергать обвинения во вбросах и «каруселях» на выборах

27.06.21 / Володин об инциденте с Defender: провокации против ядерной державы угрожают миру

17.04.21 / Бутусов: Семинский привлек ОПЗЖ к попытке отнять у Рудьковского акции “Нефтегаздобычи”, а Медведчука назвал “арбитром всей этой х…йни”

23.06.21 / Военные Украины, Британии и США провели учения по взятию судна на абордаж

29.11.21 / «Ярс» стационарного базирования загрузили в пусковую шахту в Калужской области

23.12.21 / “Кастинг в “Бразерс”?”,”Более вульгарного одеяния не бывает”. Волочкова шокировала сеть снимком со своими адвокатами

28.10.20 / Опубликованы первые рендеры нового BMW X8

03.11.20 / В РФ начались продажи пикапов Great Wall Wingle 7

24.10.20 / Байдену указали на фатальную ошибку во время дебатов

25.01.21 / Япония захотела разместить своих морских пехотинцев на Окинаве

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика