 

Украинская компания ДТЭК сообщила о прекращении генерации электроэнергии одним из энергопредприятий

23.12.2022, 23:45, Новости дня
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Из-за обстрела повреждено оборудование одного из энергетических предприятий «ДТЭК Энерго», оно прекратило производство электроэнергии, информирует энергокомпания.

Как сообщила компания в Telegram, станция прекратила генерацию электроэнергии в результате российских ударов. ДТЭК не сообщает, в каком регионе Украины находится станция.

Напомним, гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве не функционирует 60% трансформаторов, там сложилась наиболее трудная ситуация с электроснабжением на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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