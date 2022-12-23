Украинская компания ДТЭК сообщила о прекращении генерации электроэнергии одним из энергопредприятий

Из-за обстрела повреждено оборудование одного из энергетических предприятий «ДТЭК Энерго», оно прекратило производство электроэнергии, информирует энергокомпания.

Как сообщила компания в Telegram, станция прекратила генерацию электроэнергии в результате российских ударов. ДТЭК не сообщает, в каком регионе Украины находится станция.

Напомним, гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко сообщил, что в Киеве не функционирует 60% трансформаторов, там сложилась наиболее трудная ситуация с электроснабжением на Украине.

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