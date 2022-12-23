SVT – Швеция получила от США четвёртую батарею ЗРК Patriot и закупает к ним ракеты

Шведская армия получила от Соединённых Штатов четвёртую батарею зенитно-ракетного комплекса Patriot и собирается закупить к ним сотни ракет, пишет SVT. Поставленная боевая единица ознаменует завершение первой части сделки стоимостью более $3 млрд. Теперь военное ведомство скандинавской страны объявило о размещении заказа на самую дорогостоящую часть этой системы вооружений — боеприпасов к ней.



AP

Управление материальных средств обороны Швеции разместило заказ на приобретение ракет для системы ПВО Patriot из США. Стоимость военного контракта и количество ракет держится в секрете. В долгосрочной перспективе цена всей сделки, заключение которой началось 5 лет назад, обойдётся государству в 30 миллиардов шведских крон, отмечает телеканал SVT.

В 2018 году правительство США одобрило заявку Швеции на закупку ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства страны от приближающихся воздушных целей. На тот момент американцы установили максимальный потолок на поставку комплексов Patriot в Швецию в размере $3,2 млрд. По словам представителя минобороны Кристера Мельгрена, Управление материальных средств обороны Швеции передало вооружённым силам последнюю четвёртую огневую единицу. Таким образом, первая часть сделки по ЗРК Patriot стоимостью примерно в 9-10 миллиардов шведских крон была завершена, пишет SVT.

Следующим этапом сделки является размещение нового заказа на поставку самой дорогостоящей части системы вооружений — ракет к комплексам Patriot. По словам Мельгрена, ракеты будут поставляться партиями в течение следующих нескольких лет, однако точное количество боеприпасов не сообщается. По официальным американским данным, в 2018 году Швеция получила разрешение на закупку последней конфигурации ЗРК Patriot и боекомплекта к нему до 300 ракет. Речь идёт о сотне ракет модели PAC-2/GEM-T, которые представляют собой большие по размеру ракеты с более мощным зарядом и дальностью действия. Швеция также хочет закупить 200 ракет модели PAC-3. Как сообщается, новый оборонный заказ уже сделан в пределах лимита, утверждённого американским конгрессом, заключает SVT.