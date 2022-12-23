New York Post рассказала, как балет русского композитора оказался хитом американского Рождества

Балет Петра Чайковского «Щелкунчик» для американцев уже давно стал неотъемлемым атрибутом Рождества. Как пишет New York Post, в США надо изрядно постараться, чтобы в рождественский сезон оказаться в 40 с лишним километрах от места постановки «Щелкунчика», а его сюжет и музыка присутствуют повсюду — в книгах, рекламе и поп-культуре.



AP

В США надо изрядно постараться, чтобы в рождественский сезон оказаться в 40 с лишним километрах от места постановки «Щелкунчика». Как пишет New York Post, этот балет стал таким же американским, как телесериал «Огни ночной пятницы», и такой же праздничной традицией, как Снеговик Фрости и герой комиксов Чарли Браун.

Как продолжает издание, «Щелкунчик» — это надёжный источник дохода для балетных академий и трупп, а его сюжет и музыка присутствуют повсюду — в книгах, рекламе и поп-культуре. Из-за популярности этого представления даже появилась мини-индустрия производства игрушечных щелкунчиков.

Балет, основанный на сказке немецкого писателя-романтика XIX века Гофмана, специалиста в области сверхъестественного и гротескного, и переложенный на музыку величайшего российского композитора, отнюдь не казался очевидным кандидатом на то, чтобы смести всё на своём пути в США, но вышло именно так.

Как отмечает Дженнифер Фишер в своей книге «Нация «Щелкунчика», премьера балета состоялась в декабре 1892 года в Санкт-Петербурге. Представление было воспринято неоднозначно. Автор одной из жёстких рецензий назвал его «пантомимой, нелепой по замыслу и исполнению, которая могла понравиться только самым некультурным зрителям». На протяжении десятилетий балет время от времени исполняли в России, но он не очень нравился ведущим танцовщикам и к тому же никогда особо не ассоциировался с Рождеством.

В США балет был поставлен в 1944 году в Сан-Франциско и, что более важно, «Нью-Йорк Сити балетом» в 1954 году. Распространению влияния «Щелкунчика» способствовали трансляции спектаклей этой балетной труппы на CBS и дальнейшая популяризация в программах на других каналах и в национальных журналах.

Своим высоким уровнем и престижем балет обязан невероятному авторитету легендарного хореографа и художественного руководителя труппы «Нью-Йорк Сити балет» Джорджа Баланчина. Если он считал, что его надо ставить, разве кто-то мог не согласиться?

По словам Дженнифер Фишер, тогда как русские всегда считали, что балет нужно сделать более серьёзным, американцы охотно приняли его гибридную природу, совмещающую в себе и представление для детей, и зрелище, и классический танцевальный спектакль. В 1950-е и 1960-е годы этот балет ставили без привязки к Рождеству, а затем он стал полностью ассоциироваться с этим праздником.

Для этого праздника он естественный и понятный благодаря игрушкам, конфетам, снежинкам, веселью, а особенно тому, что главным в нём является детское любопытство, изумление и воображение.

Ещё в те времена, когда балет впервые поставили в России, все дети в постановке считались отвлекающим фактором.

«В первой сцене, — писал неодобрительно один из критиков, — подмостки заполнены детьми, которые бегают, свистят, прыгают, балуются и мешают танцующему старичью».

Именно потому, что в балете так много детских ролей, он идеально подходит для общественных мероприятий и торжеств. В нём может принимать участие молодёжь всех возрастов и с любым опытом и умениями — от маленьких детей в роли ангелочков и мышек до опытных студентов-танцоров в главных ролях. Если такой спектакль ставят ежегодно, у исполнителей и членов их семей за долгие годы может появиться преданность по отношению к нему. Поэтому во многих населённых пунктах «Щелкунчик» стал в гражданском обществе таким же классическим американским событием и торжеством, как и балет в целом.

Если сюжет «Щелкунчика» не совсем идеальный и однозначный, а происходящее на сцене, возможно, несколько хаотично, то качество музыки не вызывает сомнений. Балетный критик Аластер Маколей называет произведение Чайковского «рогом изобилия цвета, ритма, масштаба, мелодичности».

«Короче говоря, перефразируя знаменитые слова Сэмюэля Джонсона о Лондоне: если вам надоел «Щелкунчик», то вам, наверное, надоело само Рождество», — заключает автор материала.