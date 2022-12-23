 

В Подмосковье подросток скончался от менингита

23.12.2022, 23:07, Разное
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В подмосковном Ступино скончался 16-летний парень. Первые признаки болезни появились у подростка 19 декабря. Мальчик пожаловался родителям на головную боль, которая не прошла даже после обезболивающих, сообщает “Царьград”.

На следующий день родители отвели парня в частную клинику, но там врач не увидел причин для беспокойства. К вечеру подростку стало хуже – его начало рвать, стала кружиться голова. Врачи скорой сделали укол анальгина и не придали значения сыпи, которая уже появилась на теле. Как сообщают “Вести Подмосковья”, – это один из признаков менингита. В итоге ребенка госпитализировали в реанимацию, где он и скончался через два часа.


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