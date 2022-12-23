 

Российский бренд одежды выпустил патриотичный пуховик “Матрешка”

23.12.2022, 23:06, Разное
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В прошлом году они выпустили серию толстовок Made in Russia, а в этом году придумали многослойный пуховик “Матрешка”. Представители бренда выступают против отмены русской культуры.

Несмотря на влияние западного стиля a quick buck активно придерживаются политики поддержки русской идентичности. В прошлой коллекции создатели бренда поддержали отечественных производителей одежды на фоне массового ухода зарубежных марок и выпустили серию толстовок с надписью Made in Russia (“Сделано в России”).

Многослойный пуховик “Матрешка”, который вышел в новой коллекции, это также ответ западным санкциям.

“Когда мы разрабатывали модель этого пуховика, то вспоминали о русской зиме. О том, что холод не должен убивать чувство стиля. За слоями матрешки мы увидели одновременно и тепло, и символ загадочной русской души. Мы придумали, как оверсайз сделать сексуальным, подчеркивающим женственность, х-силуэт. Матрешка — это символ единства и многогранности мира, состоящего из множества проявлений, взаимосвязанных друг с другом. Она отражает малое в большом, создавая вселенную в миниатюре”, — рассказал Дням сооснователь бренда a quick buck Роман Уралович.

В составе комплекта две вещи — укороченный пуховик и жилет с фирменным логотипом a quick buck. Вещи можно носить отдельно или вместе, меняя образ по своему усмотрению. Благодаря жилету получается четырехслойное утепление, которое защищает до –50 С°.

Патриотическая модель со спущенными плечами в стиле оверсайз из зимней коллекции стала настоящим эксклюзивом на рынке и сейчас находится на стадии регистрации патента.


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