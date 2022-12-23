 

В Москве открывается еще 11 пунктов сбора помощи для участников СВО

23.12.2022, 23:06, Разное
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Еще 11 пунктов сбора гуманитарной помощи открылись в пятницу, 23 декабря. Они расположены на ВДНХ, в парке “Сказка”, на катке у Северного речного вокзала, на смотровой площадке Воробьевых гор и в рамках фестиваля “Путешествие в Рождество”.

С декабря собрано около 43 тысяч подарков, сообщила глава Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы Екатерина Драгунова. Она уточнила, что передать теплые пожелания можно в любом округе столицы.

Москвичи могут передать детям из новых регионов сладкие наборы, игрушки и книги, новогодние украшения и канцелярию. Подарки должны быть новыми и со сроком годности не менее трех месяцев.

С начала акции жители столицы передали детям более 12 тысяч сладких наборов. Также москвичи принесли на пункты сбора пять тысяч игрушек и детских книг.

Для участников специальной операции можно передать варежки, перчатки, термобелье и другие теплые вещи. С начала декабря собрано более 20 тысяч единиц одежды. Кроме того, приниматся средства личной гигиены и мужские подарочные наборы.

Акция “Москва помогает” продлится до 8 января. Пункты сбора работают ежедневно с 10 утра до 19 вечера. На портале mos.ru доступна интерактивная карта расположения штабов.

Участникам СВО также помогают участники клубов “Московское долголетие” и члены ветеранского сообщества столицы. Они связали для бойцов теплые вещи. Сбор посылок завершился 13 декабря.


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