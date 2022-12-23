Мнение: Места на курс “Нити судьбы на карте поля”
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Началась продажа мест на обучающий курс "Психоалхимия. Нити судьбы на карте поля".
Ссылка для регистрации на курс:
https://psychoalchemy.zenclass.ru/public/course/3674c074-c080-454e-a776-3e5b233c7315
FAQ:
https://psychoalchemy.ru/courses-info/prc04
Список уроков – только для уже зарегистрированных пользователей:
https://psychoalchemy.zenclass.ru/student/courses/3674c074-c080-454e-a776-3e5b233c7315
Новички, прочитайте FAQ обязательно!
Старым участникам тоже надо прочитать.
В FAQ все написано, как купить, как войти, что делать.
Курс начнется в понедельник, 26-го декабря.
Отдельное обращение к тем, кто хочет купить курс в складчину с кем-то.
Вы прочитаете теорию и вам захочется сделать практическую часть, а карта поля составляется только индивидуально, вам придется выбрать, чью карту составлять и на кого делать программирование года.
Проходить этот курс могут все желающие.
Тестирования в процессе курса не будет, сложных заданий тоже, но тема поля сложна сама по себе, имейте это в виду.
Предновогоднее настроение отличается тем, что люди находятся в состоянии легкой растерянности и предвкушения изменений.
Это то самое состояние, которое нам и нужно, поэтому курс проходит в самых последних числах декабря.
Тех, кто купил место, как всегда прошу поделиться ощущениями.
Завтра напишу про место теории поля в психологии, чтобы стало лучше понятно, о чем речь.
Источник: Эволюция
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