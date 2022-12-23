Мнение: Места на курс “Нити судьбы на карте поля”

Началась продажа мест на обучающий курс "Психоалхимия. Нити судьбы на карте поля".

Ссылка для регистрации на курс:

https://psychoalchemy.zenclass.ru/public/course/3674c074-c080-454e-a776-3e5b233c7315

FAQ:

https://psychoalchemy.ru/courses-info/prc04

Список уроков – только для уже зарегистрированных пользователей:

https://psychoalchemy.zenclass.ru/student/courses/3674c074-c080-454e-a776-3e5b233c7315

Новички, прочитайте FAQ обязательно!

Старым участникам тоже надо прочитать.

В FAQ все написано, как купить, как войти, что делать.

Курс начнется в понедельник, 26-го декабря.

Отдельное обращение к тем, кто хочет купить курс в складчину с кем-то.

Вы прочитаете теорию и вам захочется сделать практическую часть, а карта поля составляется только индивидуально, вам придется выбрать, чью карту составлять и на кого делать программирование года.

Проходить этот курс могут все желающие.

Тестирования в процессе курса не будет, сложных заданий тоже, но тема поля сложна сама по себе, имейте это в виду.

Предновогоднее настроение отличается тем, что люди находятся в состоянии легкой растерянности и предвкушения изменений.

Это то самое состояние, которое нам и нужно, поэтому курс проходит в самых последних числах декабря.

Тех, кто купил место, как всегда прошу поделиться ощущениями.

Завтра напишу про место теории поля в психологии, чтобы стало лучше понятно, о чем речь.