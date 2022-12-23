(Не) простые движения: чем запомнился второй сезон шоу “НОВЫЕ ТАНЦЫ”

Когда в 2014-м году вышел первый выпуск шоу «ТАНЦЫ» большинство жителей нашей необъятной родины понятия не имели, что такое крамп, контемпорари или джаз модерн. А со словом «вог» ассоциировалась разве что глянцевая пресса, и только самые продвинутые припоминали одноименный клип Мадонны. Семь сезонов проекта изменили отношения к танцам в целом и их исполнителям в частности, ведь многие из них стали настоящими звездами.

«НОВЫЕ ТАНЦЫ» взяли все лучшее у предшественника, но стали еще интереснее и ярче. Напомним, что участники соревнуются в категориях дуэты, соло, команды и дети. Да, «младшая группа» выступает наравне со взрослыми, причем на таком уровне, что конкурсантов язык не повернется назвать маленькими. Чаще всего именно в детских батлах разгораются нешуточные страсти, и кто-то обязательно роняет слезы за сценой.

Азамат Мусагалиев и Мигель

Говорить детям то, что ты действительно хочешь сказать, порой очень сложно. И, Конечно, именно детям хочется сказать чуть больше, чтобы их наверняка не обидеть. Это действительно трудно – признается хореограф и одна из судей Екатерина Решетникова.

В финале в детских баттлах встретятся главные любимцы зрителей: Тамина и Bboy Joker. Тамине всего восемь лет, и она – самая младшая участница сезона. Две главные особенности девочки отметил постоянный член жюри Мигель: она всегда улыбается и… не в состоянии оставаться на одном месте больше минуты. Если вы не видели, как Тамина с плюшевыми медведями разнесла зал под «Вечеринку» ДеЦла, то вы просто ничего не понимаете в том, как нужно веселиться!

Тамина

В уверенном исполнителе брейка Bboy Joker’е (Даниил Хотьков) не все узнали рыдающего мальчика, которого судьи «ТАНЦЕВ» не пропустили в 2019-м году. Парень сделал серьезную работу над ошибками и вернулся, чтобы показать свой новый и совершенно другой уровень.

«Мне запомнились слова судьи: «Мы увидели мало танца». Тогда я уже потихоньку занимался другими стилями и понял, что хочу стать не просто бибоем, а настоящим танцором. Я начал очень много тренироваться и импровизировать под разную музыку, чтобы почувствовать ее. Можно сказать, что это не чувство уверенности на сцене , а мотивация – показать самый максимальный уровень танца на сцене» – вспоминает Bboy Joker.

В дуэтах в этом сезоне мы видели многое: латиноамериканские страсти от профи спортивных бальных танцев Ариадны Тишовой и Германа Пугачева, искреннюю романтику от Влада Кима и Саши Поповой, но настоящий театр, причем в каждом номере показали финалисты Слава Ильин и Ира Дианова. Во-первых, это красиво: у ребят яркая, почти инопланетная внешность. Во-вторых, они невероятно оригинальны. Пара танцевала то с веревкой, то с веерами, то в оранжевых комбинезонах, и всегда это был эксперимент. Слава и Ира не скрывают, что не пытались понравиться зрителям или судьям.

Ляйсан Утяшева

У нас нет цели до кого-то достучаться. Мы все разные, и каждый выбирает в какую сторону направлять внимание. В этом и заключается выбор: человек сам решает на что смотреть, что есть, с какими людьми быть рядом, чем заниматься и далее до бесконечности! Мы – не солнце, которое встает на горизонте. У каждого всегда будет свой зритель. И у нас есть свой, которому откликается подобное. Мы просто создаем наше творчество и делимся им от всего сердца – комментируют свое участие в проекте Слава и Ира.

Другие финалисты дуэтов Ronin & Loony Boy запомнились стебными номерами и попытками «соблазнить» члена жюри Ирину Мягкову. Если при первой встрече они дарили девушке цветы, то на следующем выступлении преподнесли кольцо, аккурат с предложением руки и сердца (да, сразу от обоих!).

Еще больше стеба в этом сезоне мы увидели в выступлениях королей постиронии DS Crew. Узнаваемые хиты, которым с третьей ноты подпевает зал, простые, но стильные костюмы и движения «на расслабоне» – этот коллектив отличался от всех. По словам ребят, у их манеры танцевать нет названия: «Это просто DS Crew style».

Red Haze Family – полная противоположность соперникам по финалу. Команда под руководством Дмитрия Черкозьянова на каждом этапе старался придумать что-нибудь эдакое и всегда поражал слаженностью движений. Даже сборная России по синхронному плаванию позавидовала бы!

Red Haze Family

В финале сольных выступлений сойдутся если не лед и пламень, то два мощных характера. И Ксения Горячева, и ее соперник Никсон (Никита Еремин) вкладывают глубокий смысл в каждое свое движение. Номера Никсона на проекте связаны и отражают силу четырех стихий: огня, воздуха, воды и земли. Собственно «землю» мы и увидим в эту субботу. Зато Ксения старается выразить в танце все свои душевные переживания, в том числе и о том, как в 2021-м году она оказалась в шаге от победы в финале «ТАНЦЕВ».

Всего восемь участников встретятся в финале, хотя запоминающихся номеров и их исполнителей, конечно, было намного больше. Танец Аслана под нетленку группы «Альянс» – «На заре» вызвал слезы даже у видавшего виды Азамата Мусагалиева. И хотя участник не прошел в следующий тур, Мигель воспользовался шансом вернуть молодого человека в полуфинал. Правда, тот все же уступил Никсону. Многие зрители надеются увидеть его в следующих сезонах, ведь многие участники возвращаются в проект. Член жюри Катя Решетникова с ними солидарна: «Мне кажется, что он может намного больше».

Ну, а имена победителей второго сезона «НОВЫХ ТАНЦЕВ» мы узнаем уже в эту субботу, в 21:00 на ТНТ.