Foreign Affairs – КНДР можно привести к миру, но не с помощью давления

США грозятся принять новые санкции против Северной Кореи, но автор статьи в Foreign Affairs предупреждает: это не приведёт к миру и отказу от ядерного оружия. Наоборот, Пхеньян идёт на сближение, когда видит такое же движение от Штатов. Поэтому автор статьи предполагает, какие шаги мог бы предпринять Вашингтон, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров.



AP

Северная Корея снова оказалась в центре внимания, пишет автор статьи в Foreign Affairs. Пхеньян за год провёл больше 60 испытаний баллистических ракет, это для него рекордный показатель. И у стран Запада растут опасения, что скоро КНДР проведёт седьмое ядерное испытание — и первое с 2017 года.

Такая ситуация заставляет США и их союзников думать об ответных мерах. Так, Вашингтон говорит о новых санкциях, вместе с Южной Кореей они проводят масштабные совместные военные учения. Эксперты, в свою очередь, предполагают, что американская политика, в рамках которой Вашингтон должен был отказаться от ядерной программы, потерпела поражение. Звучат даже призывы признать Северную Корею ядерной державой.

Однако автор статьи приводит ряд причин, почему признавать ядерное оружие КНДР пока не стоит. Во-первых, сам Пхеньян этого не требует — он лишь хочет, чтобы Вашингтон отказался от своей «враждебной» политики. Во-вторых, прежде уже бывало, что Пхеньян заявлял о том, что не откажется от ядерных разработок, а потом шёл на попятную. В-третьих, у США есть ещё другие инструменты, с помощью которых можно добиться от Северной Кореи желаемого поведения. Наконец, официальное признание ядерного статуса КНДР может ускорить разработку ядерного оружия в Южной Корее, Японии и других странах. Так что автор статьи настойчиво призывает Штаты придерживаться прежней политики в отношении ядерного оружия Северной Кореи.

По его словам, главное сейчас — вернуть Северную Корею за стол переговоров. Автор статьи признаётся, что ему непонятно, почему Соединённые Штаты продолжают полагаться на принуждение в своём подходе, ведь оно не принесло им и их союзникам никаких результатов. «За последние 15 лет Северная Корея прошла путь от рудиментарной до полноценной ядерной державы. Более того, американо-северокорейские отношения из многообещающих превратились в отсутствующие», — пишет политолог. Между ними нет взаимопонимания — лишь присутствует гонка вооружений, которая увеличивает риск ядерной войны. Автор статьи предлагает Штатам перейти в «мирное наступление», чтобы вернуть Пхеньян к переговорам.

Политолог напоминает, что в отношениях между Пхеньяном и Вашингтоном были разные периоды: от полного игнорирования до переговоров и взаимодействия. Но сейчас, похоже, Штаты смирились с существованием северокорейской проблемы и больше не пытаются её решить. Они наложили на КНДР ряд санкций и ограничений, но результаты таких действий получились весьма ограниченными.

Корейскому полуострову удалось избежать войны, а трансграничные конфликты ограничивались относительно небольшими инцидентами. Но при этом Северная Корея продолжает свои ядерные и ракетные разработки и испытания, обходит санкции с помощью контрабанды и кибератак. «Учитывая, что Пхеньян небезопасен, изолирован и беден, но также вооружён ядерным оружием, Вашингтону следует предпринимать шаги для повышения взаимодействия, уменьшения просчётов и укрепления взаимного доверия, чтобы снизить риски ядерной войны. Для этого изоляция, давление и сдерживание — неподходящие инструменты».

За это время Штаты должны были понять, что давление на КНДР не приводит к позитивным результатам. И наоборот, когда Вашингтон взаимодействует с Пхеньяном, он ведёт себя лучше. Так что вместо того, чтобы просто бояться ядерных испытаний Кореи, администрация Байдена должна активно предлагать смелые меры, чтобы вернуть Северную Корею к переговорам. В этом плане можно сделать примирительные жесты в одностороннем порядке: они способны рассеять недоверие и ускорить сближение, особенно когда их предлагает более сильная сторона.

Например, администрация Байдена могла бы начать с того, чтобы объявить о своём новом подходе. Эта политика должна сопровождаться недвусмысленными примирительными жестами, например мораторием на размещение стратегических средств США. Вашингтон также мог бы временно сократить военные учения, продемонстрировать готовность объявить об окончании войны в Корее, предложить ослабление санкций в обмен на соответствующие шаги со стороны КНДР, снять запрет на поездки граждан США в Северную Корею и предоставить гуманитарную помощь и вакцины от коронавируса.

Эти шаги имеют свои риски, но их можно смягчить. Например, можно заявить, что всё мгновенно вернётся назад, если Пхеньян не будет соблюдать соглашение. Можно обговорить, что декларация об окончании войны не будет иметь юридической силы до тех пор, пока не будут достигнуты определённые параметры по безопасности. Военные учения США и Южной Кореи можно было бы сократить, но не сворачивать полностью. «Однако в конечном счёте Вашингтон должен пойти на просчитанный риск, чтобы выбраться из нынешней трясины».

Автор статьи в Foreign Affairs отмечает, что, возможно, отказа Северной Кореи от ядерного оружия никогда не случится, но если этого и удастся достигнуть, то не с помощью принуждения. И Штатам есть что предложить КНДР: что-то достаточно смелое и что было бы в их же интересах — движение к миру.