Скотт Риттер – говорить, что РФ страдает — это абсурд

США, Европа и Украина никогда не смогут стать выносливее России, поскольку люди, живущие в ней, знают, как переживать трудности и идти дальше, заявил полковник в отставке Скотт Риттер в интервью подкасту Judging Freedom. На московских улицах жизнь идёт своим чередом, в отличие от Европы и Украины, и говорить, что РФ страдает, просто нелепо, подчеркнул он.

Что он (генерал армии США в отставке Дэвид Петреус. — ИноТВ) имеет в виду, говоря, что РФ не сможет «перестрадать» США, Украину и Европу, подразумевая в том числе НАТО в целом?

СКОТТ РИТТЕР, офицер морской пехоты США: Во-первых, мысль о том, что РФ страдает, — это невероятная нелепость. Генерал Петреус, пока ещё есть возможность, пожалуйста, возьмите ваш паспорт, купите билет, слетайте в Москву, погуляйте по городу. Посетите Красную площадь, пройдитесь мимо ГУМа и по московским улицам: вы увидите иллюминацию, вы увидите магазины, набитые товарами, вы увидите счастливых прохожих. Никаких демонстраций, ничего. О каких страданиях вы говорите, господин генерал? Я знаю, что, если вы отправитесь в Киев, ничего такого вы точно не увидите. Вы не увидите такого ни в одном из украинских городов. Вы не увидите этого в большинстве городов Европы, где освещение выключено или приглушено, где людей просят отключать электроприборы от сети — если уж говорить о страданиях. Позвольте напомнить вам, господин генерал, о следующем: 27 миллионов погибших, господин генерал! Вы думаете, что сможете «перестрадать» русских? Вы думаете, что НАТО и Запад когда-то проходили через нечто, подобное 1990-м годам? Вы понятия не имеете, о чём говорите!

А что за 27 миллионов человек, которые вы упомянули?

СКОТТ РИТТЕР: 27 миллионов жертв Второй мировой войны.

Понял вас.

СКОТТ РИТТЕР: Эти люди знают, как переживать потери, как собираться с силами, подниматься и идти дальше, в отличие от нас. У нас больше не празднуют победы Второй мировой войны, мы не отмечаем День Победы — это стало частью истории. Каждый год 9 мая русские люди выходят на улицы, организуют шествие «Бессмертного полка», в рядах которого идут дети, внуки и правнуки тех 27 миллионов погибших. Они устраивают парады в их честь, никогда не забывая, какие жертвы были принесены, чтобы они могли жить сейчас. Полно вам, господин генерал, это абсурд! Вы выступаете с самыми русофобскими репликами, которые только можно представить. Но вы ведь выше этого, вы мудрее! Я не знаю, почему вы это делаете.

Дата выхода в эфир 22 декабря 2022 года.