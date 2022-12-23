 

Мнение: Путину можно?

23.12.2022, 21:50, Разное
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Мне вот интересно, что произойдет, если выйти на одиночный пикет с плакатом, на котором будет написано:

Президент России Владимир Путин: «Наша цель — …закончить войну»

Именно эти слова произнес президент России, отвечая на вопросы сотрудников СМИ.

С 17:25

Или это только Путину можно называть спецоперацию «во…й»? А все остальные, даже если напишут «Нет воБЛе» или «Нет воДКе»,  будут сурово наказаны?

Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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