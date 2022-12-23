Вот же Блин: щедрый Киркоров и невероятная Лорак гуляли до утра на приватном празднике

Ани Лорак сейчас редко появляется в свете. Но к Алене Жигаловой певица пришла одной из первых. Как всегда, эффектная, стильная, улыбающаяся. С коллегами она обсуждала открывшийся недавно концертный зал Live Арена. “Это мировой уровень света и звука!” – ахала Лорак, которая всегда удивляет масштабом шоу.

Но если ей только предстоит лично проверить сцену, то Филипп Киркоров уже там пел. Он пожаловал на день рождения Жигаловой вслед за Каролиной. В невероятной красоты дизайнерском наряде Louis Vuitton было все подобрано с большим вкусом. Объемная розовая меховая шапка добавляла законченности образу.

“Помню, как гуру моды Алена Долецкая критиковала меня и говорила: “Ты одет как из недорого привокзального магазина Берлина!” – признался король российской эстрады. – Хотя я до сих пор не могу понять, почему именно из Берлина – там есть города, где все покруче с этими делами обстоит – Франкфурт-на-Майне, например, Гамбург. После такой критики и началось мое увлечение фешн-индустрией, которое стоило мне огромных денег!”

Впрочем, считать деньги – не королевское занятие. Поэтому щедрый Филипп преподнес Алене Блин огромную плазменную панель Sony, которая стоит около полумиллиона, – журналистке в новую квартиру. Разумеется, не обошлось и без музыкального подарка – Киркоров исполнил фирменную “Атлантиду”. Она, как оказалось, самая любимая у Алены Блин.

Вообще же подарков и цветов у нее в этот вечер оказалось столько, что впору было вызывать небольшой грузовик, чтобы увезти все. Диджей Катя Гусева, например, преподнесла стильный спортивный костюм от Андрея Пономарева. Постельное белье, косметика, алкоголь, авторские ювелирные украшения – тут было все для красивой жизни.

Бьянка, То-Ма, Стас Костюшкин, Дава – гости шли несколько часов. И все несли, несли и несли охапки цветов, пакеты из ЦУМа и хорошее настроение. А уже под утра вынесли огромный торт от французского кондитера Дмитрия Дюрана.

“Два последних года я не праздновала дни рождения из-за пандемии, – призналась виновница торжества. – Но теперь решила, что надо собрать друзей и устроить маленький праздник. Всем очень нужна отдушина и возможность немного отдохнуть, выдохнуть”.