Соберите все монеты в доме и заполните холодильник: новогодние ритуалы, которые принесут любовь, процветание и изобилие

Время перед наступлением Нового года является особенным, магическим, волшебным. И даже не просто из-за праздничной атмосферы, а из-за мощной энергии. Этим можно воспользоваться для того, чтобы изменить жизнь к лучшему, привлечь счастье, удачу, богатство. Вот простые, но эффективные новогодние ритуалы, с помощью которых вы запрограммируете себя на успех, изобилие и благополучие.

Генеральная уборка

В Новый год хочется забрать с собой все самое лучшее, а плохое оставить в уходящем году. Поэтому весьма символично будет провести генеральную уборку. Но не просто пропылесосить, вытереть пыль, а избавиться раз и навсегда от сломанных и пришедших в негодность предметов: даже если они очень милы сердцу. От таких вещей исходит негативная энергетика, поскольку они уже сломаны. Поэтому их не следует хранить в доме.

После того как переберете шкафы, выбросите хлам и наведете чистоту, символически подметите шваброй каждый угол в доме, чтобы убрать негативную энергию.

Аромат корицы

Когда будете после генеральной уборки мыть полы, тогда в воду добавьте буквально щепотку корицы. Считается, что эта пряность позволяет циркулировать положительным энергиям в жилище. Аромат корицы – это то, что привлекает в дом достаток, изобилие, благополучие.

Вы также можете использовать аромасвечу с запахом корицы. Главное – чтобы аромат распространился по всему дому. А можете также после уборки (если хватит сил и энергии) напечь булочек с корицей. Когда будете готовить, визуализируйте, как исполняются ваши желания.

Сбор монет

В процессе генеральной уборки вы наверняка найдете монеты, которые закатились под кровать, оказались под или за шкафом, тумбой, выпали из сумки, обнаружились на полках, в тумбочке и т.д. Так вот собирайте все этим монеты и откладывайте отдельно в сторону.

Когда завершите уборку, сложите все эти монеты в стеклянную либо деревянную шкатулку. Если шкатулки нет, то подойдет и банка: главное, чтобы тара была накрыта крышкой. Поставьте емкость с монетами на видное место. Лучше всего – на тумбочку под зеркалом. Когда будут бить куранты в новогоднюю ночь, смотрите на шкатулку с монетами и визуализируйте свое будущее богатство.

Свечи

Даже свечи без запаха тоже имеют свои силу. Особенно если они разных цветов. С помощью свечей вполне реально наладить те сферы жизни, где наблюдаются проблемы. Например, если вы хотите встретить вторую половинку, тогда зажгите красную свечу. Если мечтаете о материальном достатке, крепком здоровье, тогда зажигайте свечу зеленого цвета. Если хотите разбогатеть и финансовый аспект у вас в приоритете, тогда подойдет желтая или золотистая свеча.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь

Когда зажжете свечу ту или иного цвета, то посидите в спокойной расслабленной обстановке, лучше в одиночестве. Подумайте о позитивных переменах, которые вы так жаждете. Визуализируйте свое прекрасное безоблачное будущее, осуществление всех желаний и мечтаний. А потом можете дальше заниматься делами: пусть свеча догорает.

Овцы

В восточной культуре есть традиция о том, что дарить овечку – это на счастье, достаток, благополучие. Конечно, не обязательно давать в дар животное: вполне хватит и фигурки, игрушки.

Если хотите притянуть в жизнь счастье, тогда украсьте жилище фигурками в виде овец. Например, игрушечные статуэтки можно повесить над входной дверью, чтобы счастье заходило в ваш дом. Можно купить себе подушку в виде этого животного: себе на здоровье и отличное самочувствие.

Открытые окна

Есть примета о том, что с помощью открытых в новогоднюю ночь нараспашку окон можно избавиться от негатива. Это своего рода очищение жилища от токсичных энергий. После такого очищения в вашу жизнь непременно придут позитивные перемены. Ведь для того, чтобы появилось что-то новое, нужно для этого нового освободить пространство. Попробуйте: не забудьте открыть все окна сразу перед боем курантов.

Обилие еды и заполненный холодильник

Есть примета о том, что как Новый год встретишь – так его и проведешь. И есть еще одна примета о том, что на столе должно быть много вкусностей, а холодильник забит до отвала продуктами. Тогда год будет благоприятным в материальном плане. Вы не столкнетесь с нуждой, нищетой.

Поэтому в силу своих финансовых возможностей постарайтесь прикупить качественных продуктов, деликатесов. Пусть стол ломится от яств, а холодильник с трудом закрывается от обилия блюд.