Пептиды, бустеры и масло голубой пижмы: ключевые особенности и главные тенденции в уходе за кожей на 2023 год

Есть множество различных факторов, которые нужно учитывать при выборе лучших средств по уходу за кожными покровами и тенденции, за которыми обязательно нужно следить.

С каждым годом технологии в мире дерматологии и красоты меняются и совершенствуются. В 2023 году также появится много новых трендов по уходу за кожными покровами.

Чтобы кожа оставалась молодой и здоровой, нужно правильно подобрать средство для автозагара, очищения, увлажнения и многого другого. Вот некоторые модные тенденции 2023 года, о которых следует помнить.

Масло голубой пижмы

Это самый модный тренд в 2023 году. Масло голубой пижмы отлично подходит для всех тех, кто нуждается в противовоспалительном, очищающем и успокаивающем масле для ухода за кожными покровами. Это средство обладает просто невероятными свойствами.

Масло голубой пижмы помогает очистить поры, а также устранить бактерии, провоцирующие прыщи и акне.

Голубая пижма представляет собой цветок, похожий на ромашку. В этом растении содержатся полезные антиоксиданты, которые помогают изменить состояние кожных покровов людей, склонных к акне. Кроме того, этот цветок отпугивает комаров и помогает избавиться от зуда, спровоцированного укусами этих насекомых.

Пептиды

Это отличное антивозрастное средство для ухода за кожными покровами. Пептиды помогают вырабатывать достаточно много коллагена.

При регулярном применении этого средства можно увидеть значительное уменьшение морщин. Пептиды повышают упругость кожных покровов, придавая им более подтянутый вид.

Кроме того, эти вещества помогают улучшить кожный барьер, который защищает от загрязнения окружающей среды, ультрафиолета, токсических веществ, а также различных бактерий.

Укрепляющие средства для кожи

Введение скин-бустеров является инъекционной процедурой, которая способствует повышению эластичности, текстуры, увлажнения и общего внешнего вида кожных покровов.

Эта процедура подразумевает под собой введение гиалуроновой кислоты, которая создает слой мягкого гелеобразного вещества. Это увеличивает выработку коллагена и уменьшает признаки старения.

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Эффект продолжается в течение 6-9 месяцев. Эта процедура не требует никакого последующего ухода.

Скинимализм

Это новейшая популярная тенденция 2023 года, заслуживающая особого внимания. Этот тренд идеально подходит для тех, кто хочет сэкономить время и денежные средства при уходе за собой.

Нужно сузить режим ухода за собой до применения только лишь основных ингредиентов. Для ухода за кожными покровами требуется очищение, увлажнение и защита. Также стоит использовать продукты, которые дают сразу несколько преимуществ.

Психодерматология

Наука, лежащая в основе психодерматологии подразумевает то, что наш разум тесно связан с кожей, покрывающей тело. Люди, страдающие от кожных болезней, сталкиваются не только лишь с косметическими проблемами.

Есть ряд психологических проблем, которые приводят к тому, что появляются различные проблемы с кожей. Псориаз или экзема могут значительно обостряться на фоне эмоционального стресса.

Такие кожные болезни как трихотилломания, напрямую связаны с психологическими проблемами. Именно поэтому, важно проводить работу не только с дерматологом, но и с психотерапевтом.

Пребиотики и пробиотики

Если хочется, чтобы кожа выглядела красивой и здоровой, стоит использовать пробиотики. Самыми известными из них является йогурт. Пробиотики не только нормализуют пищеварение, но и помогают микробиому кожных покровов.

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Если в организме есть полезные бактерии, то вредные просто не могут выжить. При потреблении пробиотиков можно увидеть значительное улучшение кожных покровов. Эти вещества способствуют лечению таких проблем как экзема, сухость, шелушение, акне. Они также могут помочь тем, кто страдает от повреждений кожи, спровоцированных ультрафиолетом, после длительного пребывания на солнце.

Пребиотики точно так же полезны как пробиотики. Они помогают бороться с признаками старения, устраняя факторы, которые могут привести к сухости или покраснению.

При сочетании пребиотиков с пробиотиками, можно быстро добиться положительных результатов.

Слизеринг

Эта процедура подразумевает под собой просто намазывание лица вазелином на ночь. На утро можно заметить то, что кожные покровы являются красивыми и сияющими.

Причина эффективности вазелина связана с тем, что кожа остается увлажненной на протяжении всей ночи. Также это препятствует проникновению бактерий.

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После проведения такой процедуры кожа становится мягкой и увлажненной.

Масло семян брокколи

Многие люди думают о брокколи как о полезным диетическим продуктом. Однако, масло из семян этого растения способствует интенсивному увлажнению кожных покровов, успокаивает раздражение и не провоцирует закупорку пор.

Это хорошее успокаивающее средство, именно поэтому, отлично подходит для людей с чувствительной кожей. Масло семян брокколи способствует увлажнению кожи, а также защите от ультрафиолета. Кроме того, это хорошая альтернатива ретинолу, так как обладает антивозрастным эффектом.

Кроме того, масло семян брокколи можно использовать для волос. Они выглядят гладкими и здоровыми, без чрезмерной пушистости и секущихся кончиков.

Ретинол

Это синтетическая производная витамина А. Это вещество способствует обновлению клеток кожных покровов.

Ретинол способствует улучшению текстуры кожи, уменьшает пигментные пятна и останавливает процесс старения.

Это вещество действует на клеточном уровне, именно поэтому, со временем темные пятна и гиперпигментация становятся менее выраженными. Положительные результаты можно заметить уже через несколько недель применения средств с ретинолом.

Очищение при помощи мицеллярной воды

В конце дня нужно обязательно очищать лицо, чтобы оно было свежим и чистым. Это обязательное условие заботы о кожных покровах. Большой популярностью пользуется мицеллярная вода. Она очень эффективна, когда речь идет об удалении масел с поверхности кожи, макияжа, а также различных загрязняющих веществ.

Охлаждающие средства

Чтобы получить максимальную пользу от средств по уходу за кожными покровами, стоит хранить их в холодильнике. Когда косметика находится в холодном месте, это блокирует рост бактерий и грибков.

Кроме того, это помогает принести значительное облегчение чувствительным, раздраженным или же воспаленным участкам кожи.

Выбрасывать старые кисти и спонжи для макияжа

Использование старых кистей и спонжей для макияжа может привести к возникновению различных проблем, в частности, таких как раздражение кожи, розацеа или стафилококк.

Кроме того, это самый настоящий рассадник бактерий и приводит к преждевременному образованию морщин. Очень важно не только регулярно чистить кисти и спонжи, но и периодически менять их.

Регулярно использовать солнцезащитный крем

Солнце может нанести серьезный вред кожным покровам, именно поэтому, нужно обеспечивать регулярную защиту от ультрафиолета.

Нанесение солнцезащитного крема способствует предотвращению преждевременного старения, появления пигментных пятен и солнечных ожогов.

Увлажняющие тканевые маски

В 2023 году это станет самым настоящим трендом. Такие маски изготавливаются из очень тонких слоев ткани, которая пропитывается активными ингредиентами, способствующими улучшению кожных покровов.

Стоит нанести это средство всего лишь на 10-20 минут и можно будет увидеть просто поразительные результаты, так как кожа станет сияющей и здоровой.

Гидроколлоидные пластыри

Это отличное средство борьбы с акне и прыщами.

Также гидроколлоидные пластыри помогают бороться с такими проблемами как ожоги, кожные язвы, царапины, ссадины, поверхностные раны.

Причина в том, что гидроколлоид помогает разрушить поврежденные ткани и способствуют образованию новой соединительной ткани. Такой пластырь помогает уменьшить покраснение, воспаление и раздражение кожных покровов.