 

Любовь Толкалина, Екатерина Климова, Аврора и другие звезды на презентации новогодней коллекции белья Estelle Adony

23.12.2022, 20:45, Разное
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Вчера, 22 декабря, в бутике Estelle Gallery в столичном ГУМе состоялась презентация новогодней коллекции белья, получившей название Lise Charmel. Первыми линейку увидели звездные гости, среди которых засветились телеведущая Аврора, актрисы Любовь Толкалина, Екатерина Климова, Ольга Филиппова, Екатерина Вуличенко, Ольга Хохлова и другие селебрити. А представил новинки эксперт по стилю и автор проекта «Модный подкаст» Алексей Сухарев.

АврораЛюбовь ТолкалинаЕкатерина КлимоваАлексей СухаревОльга ХохловаОльга ФилипповаЕкатерина Вуличенко


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