Ирина Безрукова: “Мне часто пишут о том, что я являюсь примером стойкости в жизненных обстоятельствах”

Новые грани

Однажды меня пригласили принять участие в телепередаче. В гримерке я разговорилась с Дианой Гурцкой. Я поделилась, что скоро выходит фильм «Реальная сказка», где я играю Василису Премудрую. А она поинтересовалась, будут ли к ней сделаны тифлокомментарии. Если честно, я даже не сразу поняла, о чем идет речь, но Диана мне объяснила, что это такое сопровождение для фильма, которое позволяет незрячим лучше понять происходящее. В этот же день я начала изучать этот вопрос, а через пару месяцев пошла учиться в институт «Реакомп» по специальности «Тифлокомментатор». Когда получила диплом, поняла, что я всего лишь 21-й по счету специалист, получивший такое образование в этом учебном заведении. Профессия редкая и необходимая. Так созрела идея создать сопровождение в театре. Московский губернский театр, в котором я работаю, стал авангардом движения по тифлокомментированию.

Двубортное пальто из ангоры и шерсти, DIEGO MТеатр

Вот уже восемь лет я играю в постановке «Бесконечный апрель» в Московском губернском театре. Этот спектакль задумывался для камерного зала, не более чем на 70 человек. Артисты и зрители изначально располагались на сцене. Спектакль был очень популярен, и люди жаловались, что на него трудно попасть. Мы не были настроены трансформировать постановку, хотелось сохранить ее камерность, но все же пошли навстречу, развернули иначе декорацию и пересадили зрителей в зал. Теперь «Бесконечный апрель» идет на малой сцене и рассчитан на 200 человек. Это очень трогательный и местами смешной спектакль, но в финале многие не могут сдержать слез. Это душевный, сердечный спектакль.

В августе я впервые вышла на сцену в новом спектакле «Мечтать не вредно». У меня там главная и единственная женская роль. Мы с моими партнерами рассуждаем о любви и о том, чего хотят женщины. Это романтическая комедия, поэтому в ней много шалостей и смеха. Недавно мы ездили на гастроли в Якутск, и зрители, как мне показалось, достаточно сдержанно смотрели спектакль. В антракте мы с артистами даже обменялись мнениями на этот счет: работаем так же, как везде, но в некоторых местах, где обычно народ заливается смехом, здесь все реагировали более сдержанно. Однако в финале зал очень долго аплодировал и не отпускал нас. Это было как на стадионном рок-концерте, когда в финале музыканты долго кланяются, потом играют последние песни, а зал аж ревет от восторга. Больше нигде такого не встречала.

Дубленка из натуральной овчины, DIEGO M

Двусторонняя экошубка с эффектом гладкой дубленки,

DIEGO M (Bosco di Ciliegi)О личном

Однажды мой директор заметил, что в социальных сетях мне часто пишут о том, что я являюсь примером стойкости в жизненных обстоятельствах. Это подтолкнуло на мысль написать книгу, где я могла бы дать совет или просто рассказать, как я проходила самые сложные моменты в жизни. Меня эта идея воодушевила, и я вместе с литературным редактором принялась за работу. Книга получила название «Жить дальше». Она о том, как пережить трагедию, спасти себя, свою психику и найти силы. Там очень много откровенных вещей. Скрывать мне особо нечего. Книга стала довольно популярной и, насколько я знаю, неоднократно переиздавалась. Также есть цифровой вариант книги и аудиоверсия, на запись которой у меня ушло много времени и душевных сил.

В 2021 году меня пригласили ведущей на YouTube-проект «Начало», где я беру интервью у известных людей. Гости были разные, беседовать с каждым из них было невероятно интересно. Одной из приглашенных была Ксения Собчак, с которой мы очень долго и интересно говорили об искусстве. Впервые я брала интервью у блогера. Это была Ида Галич, веселая и искренняя девушка. Мне тогда показалось, что я знаю ее уже много лет.

Пальто из шерсти,DIEGO MСтиль

Креативные люди пытаются разнообразить свою жизнь в том числе и при помощи одежды. Это такая игра: дети играют в кукол, шьют им наряды, делают прически, а взрослые играют со своим внешним видом. Однажды в Киото мне выпала возможность примерить наряд гейши, это было любопытно. А что касается экспериментов, то не так давно мы сделали фотосессию, где я надела пиджак на голое тело — по-моему, получилось красиво. В вопросах стиля для меня главное обойтись без вульгарности и неуместности. Поэтому на красные ковровые дорожки я всегда предпочитаю собираться в компании стилистов.

Если вы заглянете в мою гардеробную, то увидите, что там царит идеальный порядок. В этом мне помогает подруга, с которой мы раз в полгода перебираем мои шкафы. Многие вещи развешены по цветам и сезонам, а внизу стоят туфли, которые подходят для этой одежды. Отличный лайфхак, чтобы не искать обувь по коробкам.

Пальто из кашемира и шерсти мериноса, DIEGO MПальто из кашемира и шерсти, DIEGO MКрасота

Я люблю расслабляющие бьюти-процедуры, например, массаж. Пробовала разные виды: китайский, тайский, вьетнамский, балийский, спортивный и фасциальную пластику. В холодное время года предпочитаю массаж горячими камнями или теплое обертывание. Не так давно полюбила флоатинг.

Если мне надо срочно скинуть пару килограммов, я не буду сидеть на диете. Как правило, после диет вес так же быстро возвращается. Я просто исключаю любые напитки и оставляю только воду. Пить натощак до полутора литров воды — это очень полезно. Если выпить перед завтраком, то есть вам захочется только ближе к обеду. Вода должна быть 38–45 градусов, чтобы организму не нужно было тратить энергию на охлаждение или нагрев. Без лимона и любых других добавок. Вода очень мощный растворитель, она выводит шлаки, лимфа и кровь начинают лучше циркулировать, все лишнее вымывается. Мой доктор выступает против теории, что нужно есть только до 6 вечера. Но фрукты и кефир он все же советует исключить перед сном. А самое главное — есть медленно и с удовольствием. Если вы научитесь медленно жевать, то лишние килограммы вам не грозят.

В моей косметичке всегда есть влажные салфетки, капли для глаз, потому что я много работаю со светом, губная помада или ухаживающий бальзам, матирующие салфетки. Еще часто кладу в сумку леденцы, чтобы смягчить горло, ароматические масла лаванды или нероли, ну и пластырь — ведь никогда не знаешь, сколько часов предстоит стоять на каблуках.

Стеганая куртка-пуховик, DIEGO M (ЦУМ)