Брянский губернатор Богомаз оценил ущерб области от обстрелов ВСУ

Ущерб от обстрелов со стороны Украины в Брянской области превысил 100 млн рублей, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в эфире «России 24».

Богомаз пояснил, что в это число включены суммы за утрату имущества и здоровья граждан, к 23 декабря число превысило 100 млн рублей, передает ТАСС.

За время обстрелов были повреждены 288 домовладений, построек, автомобилей, семь домов разрушены полностью. Хозяева пяти домов получили возмещение, один дом возводят, еще один дом на границе с Украиной остается бесхозным.

За этот период 18 человек получили различные ранения, четверо погибли.

Ранее Богомаз сообщал об атаке беспилотника на электрические сети Трубчевского района.

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