Победители проектов «Россия – страна возможностей» подарили новогодние сувениры детям Донбасса

Победители проектов «Россия – страна возможностей» провели для детей в Донецкой и Луганской народных республиках новогодний мастер-класс и вручили подарки: наборы для творчества, рюкзаки и сладости.

Победители и выпускники различных проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей» 23 декабря посетили Луганское детское учреждение санаторного типа «Незабудка» и провели для детей мастер-класс по созданию новогодних глиняных игрушек и рассказали им о проектах платформы. В санатории «Незабудка» находятся дети-сироты, дети из освобожденных территорий, пострадавшие во время боевых действий и те, кто оказался в трудных жизненных ситуациях.

Победитель конкурса «Лидеры России», министр образования и науки ЛНР Иван Кусов поделился семейными традициями празднования и рассказал детям, как важно верить в свои мечты. В мастер-классе приняли участие выпускники мастерской новых медиа, теле- и радиоведущий Дмитрий Крымов и заместитель министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Александра Веселова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Пообщаться с детьми и поздравить их с наступающим Новым годом пришли участники проекта «Пишем будущее», студенты Луганского государственного аграрного университета Ксения Мазниченко и Федор Вакуленко. Взрослые вместе с детьми украсили узорами новогодние елочки, звезды, ангелов, пряничных человечков и другие фигурки.

В завершении встречи каждый ребенок получил наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости от президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Также сотрудники президентской платформы «Россия – страна возможностей» встретились с воспитанниками Амвросиевской школы-интерната №4 в ДНР и провели для них тренинги и мастер-классы, вручили наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости, а также рассказали о проектах платформы.

Сувениры детям погибших защитников Донбасса и детям, которые пострадали от обстрелов, – всего 1600 наборов в ДНР удается передать благодаря помощи сотрудников министерства образования и науки, министерства труда и социальной политики ДНР.

Воспитанники интерната рассказали гостям о своих увлечениях – музыке, литературе, экологии, о том, каким видят будущее Донбасса, какую профессию хотели бы освоить. Многие ребята добавили, что их главная мечта, чтобы побыстрее наступил мир.

В ДНР в связи со сложной обстановкой и необходимостью соблюдения мер безопасности часть новогодних гостинцев команда платформы доставит детям адресно. Наборы для творчества, рюкзаки, новогодние сувениры и сладости получат дети из Донецка и Макеевки.

За 4 года работы платформы участниками её 26 проектов стали около 18 миллионов человек из всех регионов РФ и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества.

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