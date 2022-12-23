Мишустин обсудил с премьером Азербайджана работу по экономическим проектам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, в ходе которого достигли договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам, информирует сайт правительства России.

Главы правительств рассмотрели вопросы наращивания взаимодействия РФ и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях, передает ТАСС.

Мишустин и Асадов также обменялись поздравлениями с наступающим 2023 годом.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым трехсторонние договоренности Еревана, Москвы и Баку.

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