 

Мишустин обсудил с премьером Азербайджана работу по экономическим проектам

23.12.2022, 20:10, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, в ходе которого достигли договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам, информирует сайт правительства России.

Главы правительств рассмотрели вопросы наращивания взаимодействия РФ и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях, передает ТАСС.

Мишустин и Асадов также обменялись поздравлениями с наступающим 2023 годом.

Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым трехсторонние договоренности Еревана, Москвы и Баку. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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