Мишустин обсудил с премьером Азербайджана работу по экономическим проектам
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой Али Асадовым, в ходе которого достигли договоренность об активизации совместной работы по экономическим проектам, информирует сайт правительства России.
Главы правительств рассмотрели вопросы наращивания взаимодействия РФ и Азербайджана в торгово-экономической и научно-технической областях, передает ТАСС.
Мишустин и Асадов также обменялись поздравлениями с наступающим 2023 годом.
Ранее президент РФ Владимир Путин обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым трехсторонние договоренности Еревана, Москвы и Баку.
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