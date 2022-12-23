Контрастные цвета и геометрические принты: шарф – идеальный способ «раскачать» любой зимний образ

Шарф – удобный и одновременно стильный зимний аксессуар, который непременно подчеркнет вашу индивидуальность. С этой вещью можно составлять привлекательные и современные образы, комбинируя с разными вариантами верхней одежды. Вдохновляемся идеями.

Эффектные варианты

Сыграйте на контрасте, скомбинировав яркий шарф с одеждой темных оттенков.

Зеленый вязаный шарф прекрасно смотрится с изделиями из трикотажа нейтральных пастельных оттенков.

Если хочется добавить в образ немного дерзости, тогда выбирайте аксессуар с принтом, например с геометрическим либо абстрактным.

Чтобы как следует утеплиться зимой, используйте шарф в виде палантина. Им можно укрыться от холода, а еще создать женственный и весьма утонченный лук.

Шарф-хомут – незаменимая вещь зимой, в минусовые температуры, в холодную сырую погоду. Выбирайте такой аксессуар, если цените удобство и комфорт. Отдавайте предпочтение изделию с бахромой – такие нынче в моде.

Чтобы освежить тотал-блэк лук, используйте желтый шарф. У вас получится позитивный жизнеутверждающий образ.

Создайте монохромный образ, подобрав шарф точно в тон к верхней одежде.

Стеганый шарф – прекрасный вариант для образа в классическом или повседневном стиле.