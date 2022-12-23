Тип окрашивания, который будет самым популярным в 2023 году: что такое “волосы-близнецы” и по какому принципу стоит выбирать их цвет

Тенденции в цвете волос в последнее время были относительно мягкими: от нежного теплого каштанового цвета корицы до кашемировой блондинки, То есть то, что идеально подходит для визуального согревания в холодные месяцы. Но что же будет популярно в 2023 году? «Волосы-близнецы» – новая тенденция, которая выводит прическу на совершенно новый уровень.

Сплит-окрашивание

Этот стиль, известный как «волосы-близнецы», не для тех, кто боится перемен. Как вы могли догадаться, эта тенденция черпает вдохновение в одноименном знаке зодиака. Название — это общий термин для того, что, по сути, представляет собой два цвета волос, разделенных посередине для яркого и резкого эффекта.

Поскольку Близнецы известны тем, что не боятся пробовать что-то новое, вполне логично, что тренд окрашивания, названный в их честь, такой же смелый и игривый, как и сам знак зодиака. Если вы хотите сменить прическу и не боитесь перемен, попробуйте и рискните.

Обратите внимание на то, что очень важно правильно подобрать цвет волос к тону кожи. Например, если у вас теплые оттенки кожи, такие цвета, как оранжевый и желтый, будут выглядеть потрясающе, подчеркивая тепло вашего лица. Если у вас холодный тон кожи, то синий и фиолетовый — это цвета, которые не заставят вас выглядеть бледной, а вместо этого будут дополнять естественные розоватые оттенки, как и пастельные оттенки, такие как нежно-розовый. При нейтральной коже лица хорошим выбором будут персиковый, розовый и яркий нефритово-зеленый.

Особый уход

Хотя вы можете добиться эффекта «волос-близнецов» самостоятельно, лучше все же обратиться к парикмахеру, если вы не уверены на 100 % в своих навыках. Принесите фото цветов, которые вам точно не нужны. Хотя это может показаться нелогичным, это поможет вашему парикмахеру точно знать, какой оттенок вы хотите получить и готовы ли вы дать какую-либо свободу действий в отношении цветов, которые вы хотите или не хотите.

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Более яркие цвета потребуют большего ухода, поэтому будьте готовы либо к частым окрашиваниям дома, либо к большему количеству походов в салон. При этом необходимо использовать высококачественный шампунь и кондиционер, так как хороший уход за волосами поможет сохранить яркость и состояние ваших волос между окрашиваниями.

Важный аспект – индивидуальность

Тенденция «волос-близнецов» также известна как «волосы скунса» из-за дизайна с разделенным цветом. Хотя стиль скунса обычно относится к черно-белому окрасу, поскольку он больше всего похож на настоящего скунса, его также можно использовать и для других цветов. Эта тенденция представляет собой отход от нормы, которая на данный момент представляет собой очень яркие, красиво уложенные волосы, которыми можно наслаждаться бесконечно.

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«Волосы-близнецы» — это индивидуальность и выражение того, кем вы являетесь. Неважно, будь то красивые пастельные тона или красный цвет пожарной машины, который трудно не заметить. Если вы поклонник противоположностей – это то, что вам нужно.

Черно-белые волосы также связаны с готической тенденцией, в том числе с тенденцией готического маникюра, которая будет популярной в 2023 году. Однако не позволяйте термину «волосы скунса» ограничивать вас — вместо этого подумайте об универсальности знаков зодиака Близнецы. Если вам всегда нравились ярко-розовые корни и светлые кончики, сейчас самое время сделать решительный шаг.