Мнение: О двойнике президента Зеленского… Кто же был в США?

По отзывам некоторых СМИ, визит украинского президента Владимира Зеленского в Штаты удался на славу. Как уже подсчитали подобострастные журналисты, американские конгрессмены и конгрессвуман в 1000-долларовых деловых костюмах 21 раз вставали с мест, чтобы наградить аплодисментами невысокого человечка в 100-долларовой фуфайке цвета «хаки». А многие почли за честь для себя по-быстрому сделать с ним селфи на айфоне.

Впрочем, от восторга заходились не все.

«Лидер иностранного государства, одетый в свитер, входит в Конгресс США и начинает просить денег, а потом ему хватает наглости сказать сидящим перед ним людям, которые дали ему десятки ваших, американцы, миллиардов долларов, что это не благотворительность, а “инвестиция”. Неужели? А какая от этого отдача, смысл, оправдание этому? Разве у нас есть исторический долг перед Украиной или историческая вражда с постсоветской Россией? Нет и нет», — заявил один из таких критиков. Что ж, Америка — демократическая страна, где каждый имеет право на мнение.

Пока, впрочем, судьба 45-миллиардного пакета военной помощи Киеву и 18-миллиардного «гуманитарного приложения», внесённых как поправки в закон о бюджете на очередной год, решается в палате представителей. И зависит от скорости достижения межпартийного компромисса по таким приоритетным статьям расходов, как 575 млн долл. на «планирование семьи во имя сохранения биоразнообразия» или 3 млн долл. на «строительство дорог, удобных для полётов пчёл». Что ж, Америка — великая страна, если может позволить себе в это «судьбоносное» (для Украины) время быть настолько дотошной.

Но ещё более интересный вопрос: а Зеленский ли был в #США? Нет, конечно же, история его стремительного перемещения из Киева в Бахмут-Артёмовск за флагом Украины, затем в Польшу и далее уже спецбортом американских ВВС под конвоем истребителей прямиком в Соединённые Штаты подана пиарно и ярко. Совершенно в духе авантюрного романа. И как раз это вызывает подозрения: мог ли президент «воюющей страны» так рисковать? Может, всё-таки «двойник»?

Просто сравните две фотографии: прошлогоднюю (вверху) и вот эту.

Вверху — уверенный в себе и даже немножко вальяжный человек, неуловимо напоминающий советского и российского комика Геннадия Хазанова, ведёт практически на равных переговоры с лидером реальной мировой сверхдержавы, президентом Джо Байденом. А ведь он тогда ещё не был ни признан «Человеком года», ни обласкан визитами западных политиков, ни даже сколько-нибудь известным за пределами пост-СССР. Внизу — «символ стойкости и несокрушимости украинского народа», мега-популярный глава государства и вообще «мужественный Давид, противостоящий российскому Голиафу». Который робко примостился на краешке стула, сцепил в напряжении руки и с волнением слушает, как его прошлогодний собеседник зачитывает пункт за пунктом.

Да полноте! Он ли это?

Может, всё-таки — «двойник»? Нанятый актёр?

А что, если есть «двойники Путина», то почему бы и его украинскому тёзке не обзавестись чем-то вроде того?

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