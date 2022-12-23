У Зендаи новая стрижка — почему скоро ее будут носить все

В преддверии Нового года 26-летняя звезда “Эйфории” решила кардинально сменить имидж. Зендая попрощалась с роскошными длинными волосами и сделала модную в этом сезоне стрижку боб. Актриса считается главным трендсесеттером поколения и имеет колоссальное влияние на своих поклонников, поэтому вскоре запрос на такую прическу определенно возрастет.

Месяц назад актриса поделилась новым кадром со съемок продолжения “Дюны” Дени Вильнева. В сиквеле, помимо Зендаи, сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем. Премьера фильма запланирована на 17 ноября 2023 года.

В сентябре этого года Зендая стала лауреатом премии “Эмми” в номинации “Лучшая женская роль в драматическом сериале” за работу над проектом “Эйфория”.