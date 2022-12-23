 

У Зендаи новая стрижка — почему скоро ее будут носить все

23.12.2022, 19:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В преддверии Нового года 26-летняя звезда “Эйфории” решила кардинально сменить имидж. Зендая попрощалась с роскошными длинными волосами и сделала модную в этом сезоне стрижку боб. Актриса считается главным трендсесеттером поколения и имеет колоссальное влияние на своих поклонников, поэтому вскоре запрос на такую прическу определенно возрастет.

Месяц назад актриса поделилась новым кадром со съемок продолжения “Дюны” Дени Вильнева. В сиквеле, помимо Зендаи, сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон и Хавьер Бардем. Премьера фильма запланирована на 17 ноября 2023 года.

В сентябре этого года Зендая стала лауреатом премии “Эмми” в номинации “Лучшая женская роль в драматическом сериале” за работу над проектом “Эйфория”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

22.07.22 / ABC NEWS – «миллионы на грани смерти» — международная организация предупредила об угрозе «катастрофического голода» в Восточной Африке

19.01.21 / Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

28.06.20 / Сбежавший из России банкир обнародовал фотографии дочерей Путина в юности

30.11.21 / Мнение: Письмо: “Понеслась душа”

17.06.21 / Гарри Каспаров прошелся на счет Байдена на саммите: Путин «получил то, что хотел»

04.12.21 / Секретный проект «Артишок» и его развитие

31.08.20 / Развожаев: Севастополь ищет дорогу к самодостаточности

15.12.21 / Мнение: О полновластии чеченцев в Москве. Наглядно…

22.06.22 / Запад начинает выдыхаться из-за антироссийских санкций

29.06.20 / Самую длинную молнию в мире зафиксировали в Бразилии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика