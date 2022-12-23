Bloomberg – Пхеньян произвёл пуски двух баллистических ракет — в ответ на учения Вашингтона и Сеула

Северная Корея произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности в направлении Японского моря, передаёт Bloomberg. Они состоялись через три дня после того, как США отправили на полуостров бомбардировщик и многоцелевые истребители F-22 для совместных учений с Южной Кореей.



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В пятницу Северная Корея осуществила запуск двух баллистических ракет, которые предположительно являются ракетами малой дальности, в преддверии встречи для определения политики на предстоящий год, пишет Bloomberg.

По данным Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены днём по местному времени из района, расположенного недалеко от главного международного аэропорта Пхеньяна, в сторону Японского моря в направлении вод у восточного побережья Северной Кореи. Они пролетели около 250 км и 350 км соответственно, прежде чем упасть в море.

Как ожидается, в конце декабря Ким Чен Ын проведёт собрание правящей Рабочей партии, чтобы проанализировать экономические и политические усилия за 2022 год и принять решение о планах на 2023 год. Новостное агентство отмечает, что лидер КНДР не проявляет интереса к возвращению к переговорам по ядерному разоружению, которые застопорились почти на три года.

В этом году Пхеньян запустил 70 баллистических ракет, что является самым большим показателем за десятилетие его пребывания у власти, вопреки резолюциям Организации Объединённых Наций, запрещающим такие запуски. Только с начала декабря Северная Корея испытала новый ракетный двигатель и запустила две баллистические ракеты средней дальности. За испытаниями последовали совместные воздушные учения США и Южной Кореи.

Последние запуски были произведены через три дня после того, как США отправили на полуостров бомбардировщик и многоцелевые истребители F-22 для совместных учений с Южной Кореей.

Bloomberg пишет, что Северная Корея может вскоре ещё больше обострить региональную напряжённость, проведя первое ядерное испытание с 2017 года. Так, США, Южная Корея и Япония уже несколько месяцев предупреждают, что Пхеньян, похоже, готов провести подобные испытания в любой момент. Союзники пригрозили КНДР жёсткими и скоординированными ответными мерами.

Как отмечает новостное агентство, стремление США изолировать президента РФ Владимира Путина в сочетании с растущей враждебностью к Китаю позволило Ким Чен Ыну укрепить силы ядерного сдерживания без страха столкнуться с новыми санкциями в Совете Безопасности ООН. Шансов на то, что РФ и Китай, обладающие в совете правом вето, поддержат любые меры против Северной Кореи, практически нет.