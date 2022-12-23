WSJ – Европе не хватает боеприпасов ни для себя, ни для Украины

Боеприпасы на Украине расходуются темпами, невиданными со времён Второй мировой войны, пишет The Wall Street Journal. И Европа не успевает их производить в достаточном количестве, что ставит под угрозу и помощь Украине, и собственную безопасность европейских стран.



AP

В Европе расположены крупнейшие заводы по производству оружия, но даже они с трудом справляются с тем, чтобы создавать достаточно вооружений и для нужд НАТО, и для помощи Украине, пишет The Wall Street Journal. Из-за этого под угрозой и обороноспособность НАТО, и сама помощь Киеву, отмечают эксперты. Производителям не хватает мощностей и работников с особой специализацией, у них есть сложности с цепочками поставок и высокие траты; кроме того, им мешают экологические нормативы.

Как пишет автор статьи, между Россией и Украиной идёт гонка перевооружения. Так, и президент Украины во время своего визита в Вашингтон отметил, что у РФ значительное преимущество в артиллерии, боеприпасах, ракетах и самолётах. Поэтому последний пакет помощи США для Украины включает в себя первую батарею ПРО Patriot, а также оборудование, которое превращает неуправляемые снаряды в высокоточные боеприпасы, артиллерийские и миномётные боеприпасы и ракеты большей дальности.

Но автор статьи отмечает, что ситуация на Украине также зависит от европейских стран, таких как Германия, «которые позволили своей оборонной промышленности атрофироваться в мирное время и с трудом пытаются наверстать упущенное».

На Украине боеприпасы расходуются невиданными со времён Второй мировой войны темпами, отмечает автор статьи. По словам экспертов, киевские силы выпускают около 6 тыс. артиллерийских снарядов в день и сейчас у них заканчиваются зенитные ракеты. По данным британского аналитического центра Royal United Services Institute, в разгар боевых действий в районе Донбасса РФ за два дня израсходовала больше боеприпасов, чем весь запас британских вооружённых сил.

Ни у одной страны НАТО, кроме США, нет ни достаточного запаса вооружений для ведения крупной артиллерийской войны, ни промышленных мощностей для создания таких резервов, приводит автор статьи слова немецкого эксперта Нико Ланге. То есть если на НАТО сейчас нападут, альянс не сможет защитить себя. И связано это с тем, что в последнее время изменилась стратегия стран: вместо планирования наземных сражений они переключились на асимметричные атаки.

В итоге, как отмечают эксперты, Украина ежемесячно использует до 40 тыс. артиллерийских снарядов натовского калибра 155 мм, а общее производство таких снарядов в Европе составляет около 300 тыс. в год. То есть даже если конфликт резко завершится, Европе потребуется до 15 лет, чтобы пополнить свои запасы при нынешних темпах производства.

Лидеры Великобритании, Франции и Германии уже приняли решение об увеличении своих годовых оборонных бюджетов. Но, например, у Германии в случае нападения РФ на данный момент боеприпасов хватило бы только на две недели. При этом по требованиям НАТО их должно быть достаточно хотя бы на 30 дней боевых действий. Чтобы соответствовать им, Германии необходимо инвестировать €20 млрд.

Проблема ещё и в том, что в ЕС производство вооружений считается неустойчивой сферой экономики и не получает дополнительного финансирования. Но страны принимают определённые меры. Так, например, Германия собирается участвовать в реконструкции и расширении завода советских времён в Румынии, который сможет производить как боеприпасы по стандартам НАТО, так и боеприпасы, совместимые с советским оружием. Кроме того, наращивают производство и частные компании в Норвегии, Чехии, Великобритании, Германии и других странах.

«Лучший способ, которым Европа может поддержать Украину, — это увеличить производство артиллерийских снарядов сейчас — это будет самой большой проблемой в следующем году», — приводит The Wall Street Journal слова американского политолога Роба Ли.