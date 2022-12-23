 

“Ушел к некой гражданке”: Агутин поставил точку в разводе с Варум

23.12.2022, 19:02, Разное
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Звезды отечественной эстрады Леонид Агутин и Анжелика Варум состоят в браке уже более 20 лет, а встречаться начали еще раньше. Семья Заслуженных артистов России считает довольно крепкой. Меж тем, время от времени в прессе появляются слухи, что певцы разводятся. Они и сами подливают масло в огонь своим неоднозначным поведением, заставляя поклонников задуматься.

Так, недавно исполнитель хита “Босоногий мальчик” заявил о расставании, выпустив песню с красноречивыми строками. Фанаты сразу же заподозрили неладное во фразе “Я закрываю между нами дверь”. Конечно, и СМИ не прошли мимо.

В итоге Леонид Агутин поставил точку в разводе с Анжеликой Варум. Похоже, музыканты собираются и дальше оставаться семьей. К слову, классическими их отношения тоже назвать сложно. Муж и жена довольно редко видятся из-за плотного рабочего графика, а их наследница вообще живет в США.

О решении звезд сохранить брак свидетельствует запись в одной из фанатских групп артистов. Леонид Агутин перепостнул ее на свою страничку в “ВКонтакте”. Там говорится, что новость о разводе звезд эстрады не соответствует действительности.

Подписчики встретили пост с воодушевлением и шутками. “Скоро напишут, ушел все-таки к некой гражданке Насекомовой, о которой тоже когда-то имел неосторожность спеть”, – сыронизировал один из комментаторов.


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