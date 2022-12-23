Мнение: «Зима в качестве оружия», почему Украина не может победить и что в головах у западных политиков

1. За прошедшие со времён неудачного похода Наполеона 200 лет кое-что в этом мире осталось неизменным. На Западе по-прежнему обвиняют Россию в «использовании зимы в качестве оружия». На этот раз на мороз жалуется американский президент Джо Байден (ссылка).



Вообще-то, зима у нас происходит каждый год вне зависимости от нашего желания. Если на Западе за прошедшие века так и не научились смотреть прогноз погоды, это многое говорит о таланте их военных стратегов.

2. Цитата из недавней статьи в американском издании Newsweek. Как видите, некоторые американские аналитики настроены весьма пессимистично относительно перспектив боевиков НАТО на Украине (ссылка):



Теперь Россия поставила свою экономику на военные рельсы, призвала резервы и собрала сотни тысяч военнослужащих, включая как призывников, так и добровольцев. Эта армия оснащена самым современным оружием России и, вопреки многочисленным западным сообщениям, далеко не деморализована. Украина, с другой стороны, исчерпала свои арсеналы и полностью зависит от западной военной поддержки для продолжения войны. Как отметил на прошлой неделе председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли, Украина сделала все, что могла.

Как только богатый чернозем Украины прочно замерзнет, начнется массированный российский натиск. По сути, это уже началось на важном транспортном узле Бахмута, который стал чем-то вроде украинского Вердена. Мы ожидаем, что Бахмут падет, и прогнозируем, что без гораздо большей поддержки Запада Россия вернет себе Харьков, Херсон и остальную часть Донбасса к следующему лету.

Как и Запад во Вьетнаме, Афганистане и Ираке, мы натыкаемся на еще одно бессрочное военное обязательство. <…>

Поколения западных лидеров успешно работали, чтобы избежать прямого военного конфликта с Советским Союзом. Они признали, что, в отличие от Москвы, у Запада очень мало стратегического интереса в том, кто контролирует Донецк. Они, конечно, не желали рисковать ядерной войной ради Харькова. Украина не является членом НАТО, и альянс не обязан ее защищать. Путин также не угрожал ни одному члену НАТО, но он ясно дал понять, что любые иностранные войска, входящие в Украину, будут рассматриваться как вражеские комбатанты. Таким образом, отправка войск НАТО на Украину превратит нашу опосредованную войну с Россией в настоящую войну с крупнейшей в мире ядерной державой.

Некоторые представили этот конфликт как моральную игру, между добром и злом, но реальность более сложна. Украина не является процветающей демократией. Это обедневшее, коррумпированное, однопартийное государство с обширной цензурой, где закрыты оппозиционные газеты и политические партии. Перед войной крайне правые украинские националистические группы, такие как бригада «Азов»*, были решительно осуждены Конгрессом США. Решительная кампания Киева против русского языка аналогична тому, как канадское правительство пытается запретить французский язык в Квебеке. Украинские снаряды убили сотни мирных жителей на Донбассе, и появляются сообщения об украинских военных преступлениях.

По-настоящему моральным курсом действий было бы закончить эту войну переговорами, а не продлевать страдания украинского народа в конфликте, который он вряд ли выиграет, не рискуя жизнями американцев.

3. Блогер Павел Шипилин пишет (ссылка):

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер (в центре) в последнее время стал не то чтобы востребован, а, скажу аккуратно, все чаще мелькает на западных дискуссионных площадках. Что вселяет надежду. Последний раз уважаемый политолог-реалист засветился на дебатах с известным русофобом Карлом Бильдтом <…>

Сразу скажу, что Джон Миршаймер убедительным мне не показался. Когда летом он выступал с лекцией в Европейском университетском институте (EUI) во Флоренции по поводу причин событий на Украине, его логика не оставляла сомнений: Россию вынудили реагировать на угрозу НАТО. В дебатах с Карлом Бильдтом он почему-то не использовал многие из своих аргументов. Зато оставил один, самый важный. О нем скажу чуть позже.

Вообще на Западе вдруг стали появляться мнения о том, что с Россией надо вести переговоры. Достаточно вспомнить статью патриарха геополитики Генри Киссинджера, вызвавшую у нас столь ожесточенные споры. Я, правда, не понимаю почему. Киссинджер предлагает нам мир на условиях, удобных США, и что в этом удивительного или, тем более, подлого — неужто кто-то ждал, что американец предложит согласиться на ультиматум, который мы объявили год назад? По мне примечателен сам факт предложения перейти от войны к дипломатии, а уж детали — дело вторичное.

Недавняя статья в Foreign Affairs тоже весьма любопытна. С одной стороны, в ней говорится, что внутреннего бунта у нас быть не может, потому что регионы, как бы того ни хотелось Западу, не собираются отделяться. Но заканчивается за здравие: надо работать, чтоб захотели. И из странных дебатов Джона Миршаймера с Карлом Бильдтом, и из этой статьи я делаю простой вывод: даже самые здравомыслящие люди в США (в основном речь идет об американцах, конечно) вынуждены считаться с общим трендом: Россию нужно уничтожить или хотя бы расчленить. Даже если их собственные исследования говорят о том, что это невозможно в силу объективных причин.

Пока, разумеется, голоса здравомыслящих западных политиков, журналистов и политологов — не более чем глас вопиющих в пустыне. Но весной их не было слышно вообще.

Карл Бильдт тоже считает, что Россия должна быть уничтожена как экзистенциальная угроза. Он приводит массу аргументов, доказывая свою правоту, и эти аргументы, надо сказать, легко находят пути к сердцам европейцев. Он не учитывает только одно обстоятельство, о котором ему и напомнил Джон Миршаймер: Россия уничтожена быть не может по той простой причине, что у нас есть ядерное оружие, которое мы обязательно применим при возникновении угрозы существованию государства.

— Что вы на это скажете, Карл? — спросил его чикагский профессор.

Честно говоря, я не ожидал, что такой простой вопрос ввергнет европолитика в ступор. Он залепетал о том, что никогда об этом не думал. Он в это не верит. Он предлагает не бояться этой мифической угрозы, а продолжать вооружать Украину, а если надо, то вступить в бой всей мощью НАТО.

Карл Бильдт, в отличие от автора статьи в Foreign Affairs, Генри Киссинджера или Джона Миршаймера, — яркий представитель западного истеблишмента. Человек глупый, весьма эмоциональный и агрессивный, далекий от реальности, живущий в выдуманном мире. К сожалению, именно с такими политиками нам сейчас приходится иметь дело.