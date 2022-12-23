Можно ли отказаться платить пенсионные взносы для увеличения зарплаты

Лилия Овчарова (директор Института социальной политики и проректор Высшей школы экономики) ответила aif.ru, что в РФ такое действие невозможно.

По словам эксперта, действующее российское законодательство не дает гражданам свободы совершать подобные маневры. Пенсионные взносы платит не человек, а его работодатель. Каждая компания и организация в стране обязаны делать отчисления в Пенсионный фонд. Что было бы с нынешними пенсионными выплатами, если бы работодатели отказывались платить? Наша страна основана на принципе солидарности поколений: работающие платят за пенсионеров. Взносы их внуков и детей обеспечат выплату пенсий в будущем.

Подобные схемы распространены во многих странах. В большинстве развитых стран работники также делают взносы непосредственно из своей зарплаты. От этих взносов можно отказаться в любой момент. Люди откладывают деньги, потому что знают, что это повлияет на их финансовое будущее. У нас мало людей, которые готовы делать добровольные взносы из-за низких зарплат.