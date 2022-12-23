20 московских ресторанов, где можно красиво встретить Новый 2023 год

Ресторан «Фаренгейт» 31 декабря превратится в настоящий джаз-бар 30-х годов, особенно если гости придут наряженными в соответствующем стиле. Под живое исполнение джазовых хитов и DJ-сет будет подано праздничное меню из 5 авторских блюд от шеф-повара Максима Колпащикова. Бар-менеджер Сергей Петров предложит к нему классические коктейли с намеком на эпоху Великого Гэтсби. Сбор гостей в 22:00, стоимость – 12000 руб., детям до 7 лет – бесплатно.

“Фаренгейт”

Каждое рождество «Кафе Пушкинъ» устраивает у себя зимнюю сказку: живые ели, украшенные изящными игрушками, музыка и любимые праздничные блюда – эти волшебные моменты создают гостям новогоднее настроение. В саму новогоднюю ночь все это будет сопровождаться музыкальными хитами от кавер-группы «Панды Нью-Йорка», выступлением уличного театра клоунады – победителя международных фестивалей и лауреата премий Tall Brothers, а также сетом из 4 курсов (включая блинчики с черной икрой) и шампанским. Всех гостей ждет подарок – новогодняя звезда Swarovski. Стоимость от 20000 до 32000 руб.

“Кафе Пушкинъ”Театр клоунады

Новогодняя ночь в ресторане Peshi будет стилизована под «Щелкунчика». Праздничное настроение в этот вечер создадут любимые с детства песни в исполнении приглашенных артистов, диджей, аниматоры для взрослых (с интерактивными играми и беспроигрышной лотереей) и для детей. В меню входят: ассорти брускетт, теплый салат с маринованным сибасом, артишоками и имбирем, тарталетки с красной икрой, мясное плато, оливье с креветками, салат с крабом, авокадо и снегом из пармезана, а-ля вителло тонато, хлебная корзина, мандарины и виноград, к которым гостям подадут шампанское 2014 Michel Laval Tradition Bru. На десерт кондитер ресторана Peshi преподнесет шоколадные конфеты и печенье ручной работы, а также грандиозный праздничный торт. Сбор гостей в 21:00, стоимость – 35000 руб., детям до 12 лет – 12000 руб., до 6 лет – бесплатно.

Peshi

Новогодняя ночь в ресторане «Erwin Патрики Павильон Пруд», как и положено в этом районе столицы, призвана впечатлить роскошью и элегантностью. Гостей ждет классическая джазовая ночь в камерной атмосфере. Отмеченная гидом Michelin кухня под руководством Андрея Каширина и сомелье Елена Капанелли еще больше повысят градус люкса. Сбор гостей в 22:00, стоимость – 40000 руб.

“Erwin Патрики Павильон Пруд”

Специальную программу в ресторане Kislovskiy Taste&Place на 31 декабря не готовят, так как нарядные ужины с деликатесами ждут гостей во все новогодние дни. Шеф Илья Карпаев включил в меню непременные атрибуты праздника: оливье с крабом и осетровой икрой, сельдь под шубой, «Мимозу» с угрем, заливное из осетрины… На горячее он предлагает осетрину гриль со шпинатом и тыквенным пюре и филе рыбы-попугай со шпинатом и вялеными томатами, а из мясных блюд – оленину в соусе из можжевельника с мини-картофелем, пельмени из косули и печень ягненка на огне с томатами гриль. Любое из этих блюд также можно заказать с доставкой к домашнему праздничному столу.

Филе оленины в соусе из можжевельника с мини-картофелем

Забронировав стол в ресторане «Бочка», можно попасть прямиком на турецкий праздник. На эту ночь заведение превратится в восточный замок с цветастыми коврами, пышными балдахинами, корзинами с орехами и сухофруктами, прилавком со сладостями и турецкими блюдами, приготовленными на мангале. Мила Ракета – культовая певица московской клубной сцены – будет развлекать взрослых, Дед Мороз – детей, а шеф-повар Игорь Бедняков по давней традиции прямо в зале будет готовить и разделывать целого бычка на вертеле. Кроме того, в праздничном меню будут представлены и знаменитые турецкие блюда, от пиде и шавермы до разных видов мяса. Стоимость – 15000 руб., детям до 12 лет – бесплатно.

“Бочка”

Турецкое застолье также ждет гостей ресторана Levantine, а в дополнение к нему – классические московские новогодний блюда, выступление группы «Винтаж», трансляция всех салютов столицы, зимняя открытая веранда на 7 этаже Lotte Plaza с работающими там фотографами и видеографами, танцы и подарки всем гостям. Наполнение праздничного стола гости вольны составить самостоятельно, внеся депозит 20000 руб. и сделав заказ как по праздничному, так и по основному меню ресторана. В новогоднюю ночь работает вся команда поваров под руководством шефов из Турции. Бурак Осман и Биляль Речбер красиво подадут к столу лепешки лахмаджун, баранину на кости и телячьи ребра. Традиционалисты непременно закажут оливье с крабом, заливное из трех видов рыбы, сельдь под шубой и икорное ассорти. Начало программы в 22:00.

Levantine

В ресторане сычуаньской кухни «​​Чуаньюй» новый год пройдет в китайском стиле (не путать с китайским календарем!), и праздновать его будут 30 декабря с 19:00. Точнее, это у нас называется – провожать старый год, и об этой традиции хорошо знает владелец ресторана, господин Чжан Ган, который приехал в Россию на практику еще студентом, работал в строительной компании, но всегда мечтал открыть свое заведение в Москве. Китайский шеф Ли Бин будет потчевать хитами сычуаньской кухни, которая отличается большим разнообразием вкусов – острых, пряных, кисло-сладких, причем со множеством нюансов. Некоторые из блюд настолько многоцветны и живописны, что легко затмят нашу традиционную новогоднюю еду. Кстати, в меню «Чуаньюй» – более 150 позиций!

Хрустальная свиная ножка в кисло-остром соусе (“Чуаньюй”)

Рестораны «Оджахури» предлагают встретить Новый 2023 год в лучших традициях грузинского застолья. В меню – типично грузинское изобилие и море игристого, в программе – зажигательные грузинские танцы в исполнении шоу-группы «Метехи», живая музыка, конкурсы и подарки от Деда Мороза и Снегурочки, развлекательная программа от профессиональных ведущих с грузинским акцентом и дискотека. В стоимость билета (10000 руб. в Москве, 6000 руб. в Химках и Королеве) будет входить большой ассортимент блюд на выбор, среди которых баклажаны с орехами, ассорти грузинских сыров, пхали, сациви, чахохбили, цыпленок чкмерули, хачапури и, конечно, вездесущие оливье, селедка под шубой и холодец. Начало в 22:00.

“Оджахури”

В ресторане Buro.TSUM решили не зацикливаться на одной только новогодней ночи и предлагают праздновать в любой день декабря и вплоть до 14 января, то есть до Старого Нового года. Иммерсивный «Ужин-желание» по сценарию телеведущего и автора «Вечернего Урганта» Константина Анисимова – это и мастер-класс, и квест, и театральное действо, и подарки в финале. Ненавязчивое участие в приготовлении оливье, ловко предложенные темы для застольной беседы, всевозможные шутки, приколы и нетривиальный сюжет «спектакля» с вашей важной ролью – плюс изысканный ужин из 9 курсов от шеф-повара Егора Макарова с десертом и конфетами от шеф-кондитера Юлии Посаженниковой. Перед таким застольем рекомендуется не есть, как минимум, сутки! Стоимость – 12000 руб.

Buro.TSUM

В «Шинке» в новогоднюю ночь, помимо традиционного для этого ресторана щедрого пиршества, будет устроен бал-маскарад. Карнавальные костюмы и маски гостям предложат прямо на месте, но, если хочется быть Королевой Ночи-2023, лучше позаботиться о своем наряде заранее. Яркие огни и цвета, вспышки фотокамер, заводная музыка от кавер-группы и диджея, конкурсы и призы – фееричная атмосфера вас закружит с самых первых минут! Новогоднее меню соответствует размаху праздника: на столах будут красная и черная икра, оливье и мясное ассорти, домашние соления и сало, треска и утка. При покупке VIP-билета ко всему перечисленному добавляется осетрина горячего копчения и бутылка шампанского Ruinart Blanc de Blanc. Стоимость – от 22900 руб.

“Шинок”Карнавальная ночь в “Шинке”

В ресторане «Fish Культура» на Покровке, как всегда, будет богатый рыбный стол. Морское изобилие тут присутствует каждый божий день, а в первый для заведения Новый год – особенно! Оливье с раковыми шейками, заливное из осетрины, устрицы дикие дальневосточные и фермерские из ОАЭ, картофельные крокеты с черной икрой море игристого, подарки гостям – и никаких ограничений и стандартных решений. Стоимость входного билета, превращающегося в депозит – 5000 руб., начало в 22:00.

“Fish Культура”

В ресторане Эмина Агаларова и Григория Лепса Lesnoy 31 декабря гостей будет ждать волшебный сказочный лес, фирменные блюда и напитки ресторана с «лесным» акцентом (каждый сам выберет их по основному меню), интерактивный шоу-перформанс «Люстра» с эффектными номерами, сеты от модных столичных диджеев, безудержные танцы под любимые хиты в исполнении кавер-группы Shimmer Show и приятные сюрпризы от ресторана. Сбор гостей в 21:00, депозит – от 15000 руб.

Lesnoy

В новогоднюю ночь в винном гастробаре Blush запланирована вечеринка в стиле Jazz. Новогоднюю классику американского джаза – от Луи Армстронга до Эллы Фицджеральд – исполнит дуэт Evgeniya Lakowin (вокал) и Dani Yard (саксофон). Праздничную программу продолжат диджей-сет и команда бара, которая проведет для гостей беспроигрышную лотерею. В атмосфере зимнего волшебства и музыкальных импровизаций аппетит разгорается особенно сильно, поэтому шеф-повар Влад Сучков подготовил авторский сет из 8 блюд: васаби оливье с креветкой, паштет из куриной печени с карамельной вишней и ромашкой на бриоши, миникебаб из утки, холодец в стиле рамена с хрустящей лапшой, картошка с копченой икрой и сметаной, тартар из говядины, селедка под шубой, горячее на выбор (утка с тыквой или форель с толченым картофелем и соусом из водорослей) и шведский новогодний хворост с заварным кремом. Начало в 22:00, стоимость – 10000 руб., с горячим блюдом – 12000 руб. Билет включает бутылку игристого на двоих.

Blush

Дресс-код для празднования в баре «Стрелка» – Magic Sparkles, поскольку тут планируют зажигать не по-детски: со сверкающими декорациями и иллюминацией, таймером Нового года, жарким барбекю во дворе и бесконечными коктейлями на Beluga Noble. За музыку на главной вечеринке года будет ответственным бессменный резидент «Стрелки», любимец девушек и самый изобретательный диджей столицы Марк Щедрин. Стоимость с 22:00 и до утра – 9000 руб., с 01:00 и до утра – 6000 руб. Обратите внимание, что Новый год здесь – мероприятие для своих, и билеты будут продаваться только друзьям лично в руки. По поводу покупки можно обратиться к менеджеру бара со среды по воскресенье с 16:00 до 23:00.

“Стрелка”

Шеф-повар кафе «Публика» Артем Сипугин подготовил специальный сет, который будут подавать 31 декабря с 20:00 до 05:00. В нем несколько видов холодных и горячих закусок: профитроли с крабом, оливье с индейкой, бриошь и деревенский хлеб со взбитым маслом с икрой, картофельный гратен со сливками, пармезаном и мускатным орехом, запеченный цыпленок с пюре и перечным соусом – в общем, все слегка по-французски, как здесь принято, но в соответствии с русскими новогодними традициями. И, конечно же, каждому гостю под бой курантов подадут бокал игристого и мандарины. Стоимость сета – 5000 руб., но дополнительно можно будет заказать блюда из основного меню. До полуночи во втором зале будут показывать новогоднее кино, а после полуночи будет играть диджей Илья Быков. С первых минут 2023 года вход будет свободный, бронь не обязательна.

“Публика”

В ресторанах Антона Винера «Урюк» все Рождество будет царить семейная атмосфера. До 29 декабря будут работать ящики Деда Мороза: всем маленьким гостям можно будет написать письмо Деду Морозу, похвастаться своими достижениями, а затем авторы будут награждены за старательность и искренность (для этого родителям надо зарегистрироваться в акции, им придет приглашение посетить всей семьей «Урюк», где дети получат один из ярких подарков от киностудии «Союзмультфильм»). Весь Новый год для взрослых будет действовать праздничное меню: воздушная «Мимоза» по домашнему рецепту (510 руб.), винегрет с пряной балтийской килькой (430 руб.), холодец из говяжьей голени (550 руб.), запеченные с тимьяном и чесноком мозговые косточки (490 руб.), лопатку ягненка су-вид на тонкой косточке (990 руб.), судак на пару (690 руб.) и легендарная «Прага» (470 руб.) по классическому рецепту в авторском исполнении бренд-шефа Алексея Подлесных.

Воздушная “Мимоза” по домашнему рецептуМозговые косточки с тимьяном и чесноком

В сети демократичных рыбных ресторанов «Каспийка» к новогодним праздникам предложат множество сюрпризов. Следуя морской тематике, оливье здесь приготовят в двух вариациях: с крабом и икрой (490 руб.), а также с крилем и королевской креветкой (490 руб.). Также в новогоднем меню – классическая «шуба» с сельдью (350 руб.), заливное из кинофильма «Ирония судьбы» с филе стерляди в насыщенном пряном бульоне со сливочным хреном (290 руб.) и сладкий бутерброд с икрой с клубничной прослойкой и воздушным белковым кремом (395 руб). С декабря до 8 января каждый гость может написать письмо Деду Морозу, а 14 января команда «Каспийки» определит трех счастливчиков, чтобы исполнить их заветные желания. С 26 декабря посетителям предложат написать пожелания близким на специальных новогодних открытках, которые команда проекта отправит получателям в любую точку страны. А с 1 по 8 января фирменное просекко на кране будет литься рекой: с 11:00 до 16:00 при оплате единовременного депозита 600 руб. гостей ждет безлимитное игристое для праздничных бранчей.

Бутерброд с красной икрой в ресторанах “Каспийка”