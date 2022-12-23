 

Художница Яей Кусама переосмыслила флаконы ароматов Louis Vuitton

23.12.2022, 17:50, Разное
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Яей Кусама переосмыслила флаконы ароматов Louis Vuitton. Впервые модный дом сотрудничал с художницей аж 10 лет назад. Об этом пишет Hypebeast.

Кусама создала флаконы для трех фирменных ароматов модного дома. Духи продаются вместе с дорожными кейсами. Среди них — Attrape-Rêves с пионами, какао и нотами пачули, L’Immensité с запахом имбиря и грейпфрута, а также Spell On You с ирисом паллида и розой. Художница декорировала флаконы фирменным принтом в горошек в различных цветах. 

Первая часть коллекции ароматов Yayoi Kusama x Louis Vuitton поступит в продажу 6 января 2023 года, а вторая — появится в магазинах 31 марта 2023 года. Цены варьируются от 320 до 670 евро (от 25 000 до 51 000 рублей).


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