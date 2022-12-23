Мнение: Курочка и Путин

Кремль проинформировал: «Глава государства ответил на ряд актуальных вопросов представителей средств массовой информации».

Может, я чего-то не понял, но я не понял, что имел в виду Владимир Путин, когда заявил: «Что касается того, что и как происходит. Я много раз говорил: интенсификация боевых действий ведет к неоправданным потерям. Курочка по зернышку клюет».



отсюда

Курочка – это кто? Кого она клюет по зернышку?

К слову, президент России не в первый раз упоминает курочку.

Вот, к примеру:

Или вот:

К слову, что за провокатор-негодяй завелся в Кремле и выложил на сайте Кремля вот эти фотографии?

Зачем эти фотография на сайте Кремля? Чтобы страна увидела, как далеко Путин от сотрудников СМИ?

Фотографии отсюда

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