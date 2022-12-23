Теперь всё будет хорошо: главный таролог Евразии снял порчу с России

Президент Ассоциации потомственных тарологов Европы и Азии Велизар Властимиров в день зимнего солнцестояния провёл обряд снятия сглаза с России и всех россиян.

По информации эксперта, порча на нашу страну была наложена в декабре 2021 года американскими чёрными магами.

«Год назад ведущие тёмные колдуны США собрались и прокляли России и всех её граждан. Именно из-за этого у нас возникли проблемы в 2022, но теперь всё будет хорошо», – рассказал Властимиров после обряда.

Как отметил таролог, обычно после снятия порчи страну или человека ждёт «белая полоса» – природа и «тонкий мир» восстанавливают баланс негатива. Поэтому наступающий 2023 год для России и россиян должен стать самым удачным в истории.

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