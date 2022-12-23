 

“Я всегда даю телефон”: молоденький фаворит Лепса набивает себе цену

23.12.2022, 17:32, Разное
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Восходящая звезда, певец и композитор SHAMAN, безусловно, стал главным открытием российской эстрады в уходящем году. Песни молодого исполнителя “Я русский” и “Встанем” уже стали хитами. На него обратили внимание не только обычные граждане, но и многие опыте коллеги по сцене.

Народный артист России Григорий Лепс, видимо, записал молодого певца в свои фавориты. Они дружат не только на сцене, но и в обычной жизни. Маэстро помогает Ярославу Дронову на творческом пути, вместе звезды записывают клипы.

Григорий Лепс даже подарил исполнителю дорогой серебряный крест из собственной линейки украшений. Впрочем, SHAMAN тоже может позволить себе делать коллегам дорогие подарки. По данным Пятого канала, он является одним из самых высокооплачиваемых артистов на отечественной эстраде.

Хотя он и без этого набивает себе цену. Так, прошаренный исполнитель отказался прямо называть стоимость концерта. SHAMAN красиво ушел от ответа, предложив обратиться к его концертному директору.

“Если ко мне поступают такие вопросы, я всегда даю телефон своего концертного директора”, – отрезал SHAMAN.

К слову, не все коллеги певца в восторге от него так же, как и Григорий Лепс. Например, лидер группы “Земляне” Владимир Киселев раскритиковал молодого коллегу за то, что тот отказывается выступать на Донбассе. В немилость к артисту попали и другие российские звезды. Об этом сообщает ОСН.


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