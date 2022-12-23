“Росатом” передал госпиталю Вишневского уникальные аппараты для реанимации

Аппарат произведен в Российском федеральном ядерном центре – ВНИИ экспериментальной физики в городе Саров (РФЯЦ-ВНИИЭФ). “Тианокс” осуществляет синтез ингаляционного монооксидного азота (NO) непосредственно во время проведения терапии. Для этого используется воздух помещения, где находится прибор.

Госпиталю Вишневского передано 10 аппаратов. Разработка особенно актуальна для лечения коронавирусной инфекции и терапии пациентов с постковидным синдромом, сообщил директор РФЯЦ-ВНИИЭФ член-корреспондент РАН Виктор Селемир.

Аналогов “Тианокса” в мире не существует. Разработка позволяет отказаться от баллонов и значительно повышает доступность NO-терапии. Аппарат контролирует чистоту продукта.

“Тианокс” помогает спасти жизни даже в самых тяжелых ситуациях. Широкое применение аппарата позволяет сократить число смертей в России на 100-150 тысяч и увеличить среднюю продолжительность жизни на 2,5 года, передает департамента коммуникаций “Росатома”.

Селемир отметил, что до конца 2023 года центр в Сарове сможет выпускать около 2,5 тысячи аппаратов в год. “С целью расширения применения уникального аппарата “Росатом” поддержал создание на базе Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге центра по соответствующей подготовке клиницистов”, – рассказал ученый.

“Тианокс” включен в стандарт оснащения неонатологических центров и уже используется в медучреждениях России. Его применяют в реанимации, пульмонологии, реабилитации, кардиохирургии, гинекологии.

В текущем году центр в Сарове поставил в медучреждения нашей страны 200 приборов. “Тианокс” получили ведущие медицинские организации России: военный госпиталь имени Бурденко, НИИ имени Склифосовского, медицинский центр имени Алмазова и другие.

Ранее сообщалось, что в 2023 году “Росатом” начнет поставки медицинского оборудования на базе ускорителя электронов. Это повысит доступность высокотехнологичной онкологической помощи.