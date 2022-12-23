Опубликованы спутниковые снимки почти полностью обесточенной Украины

Опубликованы спутниковые снимки Украины, оставшейся без электричества, на которых в сравнении видно всю страну в январе и в декабре, информирует британский телеканал Sky News.

Сообщается, что спутники NASA Suomi и NOAA-20 пролетают над Украиной и снимают пульс страны – мерцание уличных фонарей, магазинных вывесок и свет из кухонных окон. Для сравнения, на январских снимках вся территория страны ярко освещена, а на декабрьских огней почти не видно.

«Два спутника передали изображения с высоким разрешением эксклюзивно для Sky News, они показывают, насколько ослаб этот пульс», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.

Согласно телеканалу, детализированный анализ снимков показывает, что в конце ноября энергосистема Украины стала практически полностью неисправна.

Ранее сообщалось, что в Киеве ввели аварийные отключения света.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

15 ноября премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что почти половина энергетической системы страны выведена из строя. В декабре Владимир Зеленский отметил, что полностью восстановить энергосистему страны невозможно.

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