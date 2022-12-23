Helsingin Sanomat: Финляндия попросила российский МИД обеспечить безопасность посольства в Москве

Финляндия обратилась к российскому МИД с просьбой обеспечить безопасность посольства республики в Москве и его сотрудников, сообщили местные СМИ.

Helsingin Sanomat пишет, что Финляндия связалась с МИД РФ и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников, передает ТАСС.

По данным газеты, представитель финского дипломатического ведомства встретился с сотрудниками МИД РФ. Причиной послужили хулиганские действия, совершенные неизвестными в отношении финского диппредставительства на этой неделе.

Напомним, 20 декабря группа неизвестных в масках забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве. В результате ЧП никто не пострадал, материальный ущерб также не был нанесен.

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