 

Helsingin Sanomat: Финляндия попросила российский МИД обеспечить безопасность посольства в Москве

23.12.2022, 17:14, Новости дня
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Финляндия обратилась к российскому МИД с просьбой обеспечить безопасность посольства республики в Москве и его сотрудников, сообщили местные СМИ.

Helsingin Sanomat пишет, что Финляндия связалась с МИД РФ и потребовала, чтобы Россия приняла меры для обеспечения безопасности финского посольства и его сотрудников, передает ТАСС.

По данным газеты, представитель финского дипломатического ведомства встретился с сотрудниками МИД РФ. Причиной послужили хулиганские действия, совершенные неизвестными в отношении финского диппредставительства на этой неделе.

Напомним, 20 декабря группа неизвестных в масках забросала кувалдами посольство Финляндии в Москве. В результате ЧП никто не пострадал, материальный ущерб также не был нанесен.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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