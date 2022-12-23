В Литве прекратили выпуск русскоязычной газеты «Литовский курьер»
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Русскоязычная еженедельная газета «Литовский курьер» закрывается, со следующего года ее выпуск будет прекращен, сообщила директор издания Йоланта Андреева.
Андреева отметила, что коллектив «Литовского курьера» прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить газету, но экономическая ситуация вынудила принять это прискорбное решение, передает ТАСС.
Ежедневных газет на русском языке в Литве нет. В еженедельном формате, кроме «Литовского курьера», который выходил с 1995 года, издаются газеты «Обзор» и «Экспресс-неделя». Большую часть их публикаций составляют перепечатки из российских газет.
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