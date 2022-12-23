В Литве прекратили выпуск русскоязычной газеты «Литовский курьер»

Русскоязычная еженедельная газета «Литовский курьер» закрывается, со следующего года ее выпуск будет прекращен, сообщила директор издания Йоланта Андреева.

Андреева отметила, что коллектив «Литовского курьера» прилагал все усилия к тому, чтобы сохранить газету, но экономическая ситуация вынудила принять это прискорбное решение, передает ТАСС.

Ежедневных газет на русском языке в Литве нет. В еженедельном формате, кроме «Литовского курьера», который выходил с 1995 года, издаются газеты «Обзор» и «Экспресс-неделя». Большую часть их публикаций составляют перепечатки из российских газет.

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