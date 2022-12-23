Душа все знает: почему не надо никому позволять делать выбор за нас

Выбор себя перед выбором других — это не эгоистичный поступок, как нас учат верить. Наоборот, это один из лучших способов изменить мир, в котором вы живете. Простой жест, но с невероятным значением. Этот год был адаптацией, повторным открытием, отступлением. Это было о любви к другим. Речь шла об исцелении и прощении. Пришло время перевернуть страницу и позволить 2023 быть только вашим. Выберите себя и не позволяйте никому разрушить вашу душу.

Почему нужно выбирать себя

Это не эгоистичный поступок, а один из лучших способов изменить мир, в котором живете. Когда вы выбираете себя, вы получаете доступ к познанию своего божественного «я». Когда вы расставляете приоритеты в своих потребностях, вы можете осуществить свои мечты и желания, добиться счастья и гордиться собой.

Когда вы ставите себя на первое место, вам удается получить самую прекрасную и сильную любовь — к себе. Меняется не только отношение к самому себе, но и к окружающим людям. И они, заметив в вас эту перемену, тоже начнут выбирать себя. Это положительный эффект домино, который начинается с вас и может изменить весь мир. Чувство любви к себе становятся нормальной частью жизни и способно нести гармонию и мир во всей Вселенной.

В чем проявляется выбор себя? Как этого добиться? Начните с реализации нижеперечисленных трюков.

1. Начните узнавать себя

Выясните, каковы ваши потребности, желания и ценности на самом деле. Начните развивать отношения с собой.

Как это сделать? Ответьте на следующие вопросы:

“Кто я? Кем я хочу быть?” “Что меня по-настоящему радует?” “Что я ценю больше всего?” “Каковы мои самые большие мечты и как я могу их осуществить?” “Если бы не было ограничений, как бы я хотел, чтобы выглядела моя жизнь?”

2. Научитесь говорить «нет»

Отличный способ выбрать себя — научиться и практиковаться в том, чтобы время от времени отказывать людям, когда вы не хотите что-то делать, в принципе или конкретно для просящего.

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Наложение ограничений на отношения с окружающими людьми поначалу может быть трудным, но оно того стоит, ведь так вам удается защитить не только себя, но и свою душу.

3. Практикуйте любовь к себе

Когда вы практикуете любовь к себе, вы автоматически выбираете себя. Хитрость заключается в том, чтобы чувствовать комфорт — принимать себя с хорошим и плохим, с достоинствами и недостатками, с прекрасными и менее красивыми моментами, с победами и поражениями.

Один из лучших способов начать практиковать любовь к себе — проводить время в одиночестве. Гуляйте в парках, выходите в город, ужинайте, занимайтесь новыми делами, своими хобби и увлечениями.