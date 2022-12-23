 

Становимся выше без каблуков. Как зрительно вытянуть силуэт

23.12.2022, 17:04, Разное
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Когда речь идет о рекомендациях для женщин невысокого роста, то все советы сводятся к увеличению роста при помощи правильно подобранной обуви и прически.

Однако можно просто правильно подобрать одежду, чтобы визуально вытянуть силуэт, и сделать женщину выше. Вот несколько советов относительно того, как миниатюрной девушке стать более высокой.

Добавить вертикальные линии

Самым эффективным приемом, вытягивающим фигуру совершенно любого объема является добавление вертикальных линий.

Это могут быть полоски, вставки в комбинированных элементах наряда, швы и их имитация, длинная бахрома, декоративные строчки, разрезы, плиссировки, складки.

Также при желании можно добавить длинный шарф, ремешки сумочек, заостренные носки обуви.

Чем более заметны в образе прямые вертикальные линии, тем выше кажется девушка.

Добавить диагональные линии

Диагонали с острым углом действуют точно так же, как и вертикальные линии. Кроме того, это помогает выглядеть стройнее.

Самым лучшим вариантом станет асимметричный крой платья или же юбки, различные абстрактные или растительные принты. Также прекрасно вытягивают фигуру монохромные наряды и длина в пол.

Как правильно выбрать наряд

В вытягивании силуэта очень важную роль играет создание гармонии. Девушкам невысокого роста стоит избегать вещей, которые не подходят им по фигуре.

Если женщина стройная, с мелкими чертами лица, то для нее отлично подойдут небольшие детали, изящная отделка, некрупные принты. Желательно избегать брюк длиной до щиколотки и слишком контрастных линий. Это визуально делает рост ниже, чем есть на самом деле.

С горизонтальными линиями нужно быть особенно острожными, так как они могут сделать фигуру визуально шире, а рост ниже, чем это есть на самом деле.

Глянец, оверсайз увеличивают пропорции фигуры. Когда ширина увеличивается, то длина пропорционально уменьшается. Здесь важно правильное сочетание вещей. Например, пиджак оверсайз хорошо смотрится с юбкой-карандаш или брюками-клеш.

Атласная блестящая блузка хорошо смотрится с трикотажными брюками или джинсами.


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