 

В Сети появились первые фотографии и предполагаемая стоимость OnePlus 11

23.12.2022, 16:46, Разное
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Вчера китайский регулятор TENAA опубликовал спецификации флагманского OnePlus 11, а сегодня появились живые фотографии устройства.

Йогеш Брар, инсайдер OnePlus 11, поделился в одной из соцсетей подробностями о цене OnePlus 11. Он сообщил, что индийский ценовой диапазон для устройства составит от 55 до 65 тысяч рупий, что примерно составляет от 665 долларов до 785 долларов. Для сравнения, цена базового OnePlus 10 Pro на момент запуска в Индии составляла 810 долларов, и то же самое касается OnePlus 11. Поэтому неудивительно, что цена OnePlus 11 станет приятным сюрпризом.

Йогеш Брар постоянно публикует инсайдерскую информацию. Последней утечкой стало то, что он опубликовал технические характеристики Redmi A1, Pixel 7 и Pixel 7 Pro за несколько недель до их официального дебюта. Он также сделал предварительный обзор iQOO Z6 Lite 5G, который является первым в мире смартфоном на Snapdragon 4 поколения 1.

OnePlus 11 заменит OnePlus 10 Pro. Он будет оснащен процессором Snapdragon 8 Pro SoC и камерой Hasselblad нового поколения с датчиками 50, 48 и 32 МП. Устройство также оснащено 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением QHD, частотой кадров 120 Гц и аккумулятором емкостью 5000 мАч. Предусмотрена быстрая зарядка 100 Вт по проводной и 50 Вт по беспроводной технологии.


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