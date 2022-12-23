Вместе эффективнее: на городском форуме профессионалов «Моя поликлиника» обсудили немедицинские аспекты московских амбулаторий



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С заботой о Москве

На пленарном заседании форума мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что поликлиника — это не просто место, куда люди обращаются за медицинской помощью. Это особая среда общения, куда ходят целыми семьями, поколениями, дружескими коллективами. «Наряду с сохранением традиций советского здравоохранения, мы должны двигаться в ногу со временем. В московских поликлиниках создана система искреннего сервиса, который еще недавно казался несовместимым с государственными услугами. Мы понимаем, что в поликлинику могут приходить люди с плохим самочувствием, и вежливое, доброжелательное отношение медицинских сотрудников формирует атмосферу, в которой врачу проще работать, а пациенту — комфортнее лечиться».

В августе 2020 года в московских поликлиниках в пилотном режиме начали работать администраторами сотрудники центров госуслуг. Сегодня их уже 1,5 тысячи. Они консультируют пациентов по немедицинским вопросам, снимая «головную боль» с врачей, помогают с навигацией в здании, при работе с инфоматом и оказывают помощь в нестандартных ситуациях.

Совместная работа городских служб для качественной медицины

Объединению усилий первичного звена и социальной сферы на форуме «Моя поликлиника» была посвящена отдельная дискуссия «Вместе эффективней: как социальные службы Москвы реализуют немедицинские сервисы в проектах первичного звена». Спикеры обсудили общие цели и задачи, реализованные и развивающиеся проекты, их значение для населения Москвы.

Время диктует необходимость изменения парадигмы оказания медицинской помощи и медицинских организаций, — констатировал Заместитель руководителя Департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин. — На первый план выходит персонифицированная медицина, которая невозможна без работы целой команды специалистов. Сейчас в поликлиниках работает 1,5 тысячи сотрудников МФЦ, из задача взять на себя административные функции и, таким образом, освободить для медицинского персонала, для врачей время на выполнение их непосредственных профессиональных обязанностей»

Фото предоставлено организатором форума «Моя поликлиника»

Кроме того, во всех стационарах столицы появится служба социальных координаторов. Сейчас она работает уже в 17 московских больницах. Специалисты оказывают помощь москвичам с момента госпитализации до оказания необходимых социальных услуг после выписки из стационара. «Для обращения к координаторам не требуется подавать заявления — они сами выявляют запрос пациентов и проактивно приходят к ним на помощь», — сообщила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы, выразила уверенность, что при оказании медицинских услуг ключевым является коммуникация пациента с врачом. Ее укреплению способствует автоматизация всех процессов, которые могут быть автоматизированы. Это позволяет снять с врача непрофильную нагрузку. В качестве примера спикер привела внедрение электронных рецептов на молочной кухне с возможностью заказа в дистанционном режиме, что позволило сократить количество приемов врачей более чем на 4,5 млн.

Многие консультации по организационным моментам не требуют участия медицинского персонала поликлиники и могут быть оказаны социальными сотрудниками, что также уменьшает непрофильную нагрузку на первичное звено здравоохранения. В контексте освобождения поликлиник от непрофильных функций Елена Шинкарук упомянула роль проекта «Московское долголетие»: «Старшее поколение привыкло ходить в поликлиники не только лечиться. Мы создали социальную инфраструктуру, в которой люди старшего поколения обретают коммуникацию, социализацию, здоровье и, как результат, стимул к жизни».

Фото предоставлено организатором форума «Моя поликлиника»

Как социальная сфера распространилась на поликлинику, так и на социальные учреждения распространилась атмосфера заботы о здоровье. В 74 центрах госуслуг установлены современные диагностические комплексы, сообщила Ольга Фефелова, директор центров предоставления государственных услуг «Мои Документы». Придя за необходимым документом, человек имеет возможность не только определить базовые показатели здоровья, такие как индекс массы тела, артериальное давление, уровень сахара крови, но и получить рекомендации, например по питанию. «Один из наших ведущих проектов реализуется с 2020 года совместно с Департаментом спорта Москвы. Это “Спортивные выходные”. Мы сопровождаем каждого участника проекта и видим свою задачу в том, чтобы привить горожанам привычку здорового образа жизни».

Добиваться результатов в коллаборации получается гораздо лучше. Положительные изменения, которые происходят сегодня в московских поликлиниках, — результат большой совместной работы структур из разных сфер.