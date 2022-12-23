Лионель Месси продлил контракт с клубом «Пари Сен-Жермен» до 2024 года

Стало известно о том, что агентинский футболист Лионель Месси продлил контракт с французским клубом «Пари Сен-Жермен» до 2024 года. Об этом сообщает издание Le Parisien. Предыдущий контракт нападающего, который выиграл вместе с национальной сборной Аргентины Чемпионат мира по футболу 2022 года, действовал до лета 2023 года. Теперь же Месси предстоит еще один сезон в «Пари Сен-Жермен».

По информации спортивных СМИ, переговоры о продлении контракта длились в течение трех месяцев. Интересы Месси на них представлял его отец и по совместительству агент Хорхе Месси. За «Пари Сен-Жермен» Месси выступает с 2021 года.

До этого игрок много лет представлял «Барселону». За минувший сезон Месси забил 12 голов. Кроме того, футболиста признали лучшим игроком чемпионата мира в Катаре.