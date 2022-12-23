Мнение: Раис
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В Госсовет внесено предложение изменить наименование должности президента республики на «раиса». Раис в тюркском языке – это «главный». При этом, кстати, употребляется больше в значении «воинственный».
Формально требование Центра будет удовлетворено, фактически особый статус татарстанского руководства остается, выделяя его среди всех прочих регионов.
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Источник: Эль Мюрид
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