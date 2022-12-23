На самое дно: Угодивший в сложную ситуацию Тимати пересел с “Майбаха” на метро

Как известно, рэпер зарабатывает не только на своей музыке: у Тимура Юнусова очень много других бизнес-проектов, с которых он, судя по атрибутам дорогой жизни, получает внушительные гонорары. Поговаривают, что у звезды целый автопарк. В прошлом году, к примеру, Тимати купил “Майбах” за 85 миллионов рублей!

В общем, артист привык ни в чем себе не отказывать. Но перед некоторым жизненными обстоятельствами все его богатство оказывается ненужным. Недавно музыкант, как и многие другие москвичи, угодил в сложную ситуацию на дорогах. В столице выпал мощный снегопад, из-за которого город буквально встал.

Как пишет Пятый канал, из-за дорожного коллапса Тимати пришлось стать ближе к народу и пересесть со своего “Майбаха” на метро. Камеры засняли рэпера в момент, когда он переходил с “Киевской-Кольцевой” на радиальную. Хорошо, что прославленный артист еще помнит, как работает турникет, что помогло ему спуститься на свое дно подземки.

Забавно, что, несмотря на близость с простыми россиянами, в тот момент звезду как обычно сопровождали грозные охранники! Да и сам он передвигался по метро с довольно важным видом. Куда именно направлялся или опаздывал Тимати, остается только догадываться.