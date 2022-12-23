 

На самое дно: Угодивший в сложную ситуацию Тимати пересел с “Майбаха” на метро

23.12.2022, 14:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Как известно, рэпер зарабатывает не только на своей музыке: у Тимура Юнусова очень много других бизнес-проектов, с которых он, судя по атрибутам дорогой жизни, получает внушительные гонорары. Поговаривают, что у звезды целый автопарк. В прошлом году, к примеру, Тимати купил “Майбах” за 85 миллионов рублей!

В общем, артист привык ни в чем себе не отказывать. Но перед некоторым жизненными обстоятельствами все его богатство оказывается ненужным. Недавно музыкант, как и многие другие москвичи, угодил в сложную ситуацию на дорогах. В столице выпал мощный снегопад, из-за которого город буквально встал.

Как пишет Пятый канал, из-за дорожного коллапса Тимати пришлось стать ближе к народу и пересесть со своего “Майбаха” на метро. Камеры засняли рэпера в момент, когда он переходил с “Киевской-Кольцевой” на радиальную. Хорошо, что прославленный артист еще помнит, как работает турникет, что помогло ему спуститься на свое дно подземки.

Забавно, что, несмотря на близость с простыми россиянами, в тот момент звезду как обычно сопровождали грозные охранники! Да и сам он передвигался по метро с довольно важным видом. Куда именно направлялся или опаздывал Тимати, остается только догадываться.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.08.21 / Ксения Бородина о возможном примирении с Курбаном Омаровым: “Такое не прощают”

08.04.21 / Süddeutsche Zeitung: Запад должен сделать Путину по-настоящему больно

19.01.21 / Что посмотреть: Кэри Маллиган о новом захватывающем триллере “Девушка, подающая надежды”

10.08.22 / Трубопровод “Дружба”: Украина возобновила прокачку российской нефти

09.02.22 / Создатели шоу “Холостяк” подготовили зрителям необычный сюрприз: “Классный экспириенс”

25.11.21 / Почему Ксения триггернула? – Личное мнение

03.05.22 / МВД Болгарии: “Филиппу Киркорову не 55, а 75 лет”

16.09.20 / Скандалы: Внеземные контакты Юрия Мильнера

03.12.21 / Алибасов-младший рассказал о переживаниях отца из-за состояния Марины Хлебниковой

23.12.20 / Скандалы: Банкир Махлая остался без последнего звонка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика