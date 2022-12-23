 

“Я больше не могу!”: Измученная Заворотнюк решилась на отчаянный поступок

23.12.2022, 14:40, Разное
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Звезда “Моей прекрасной няни” уже который год борется со страшным недугом. Самое печальное, что онкология поразила знаменитую брюнетку в один из самых важных моментов ее жизни – после того как на свет появилась долгожданная дочка Мила, которую Анастасия Заворотнюк подарила мужу Петру Чернышеву.

Рождение третьего ребенка для актрисы стало действительно важным событием. В одном из интервью она как-то признавалась, что о дочери мечтала, но все никак не могла решиться на еще одну беременность – ее буквально измучили сомнения и волнение. Пополнения в семье звезды “Моей прекрасной няни” могло и не случиться, если бы не Татьяна Навка.

На решение Анастасии Заворотнюк повлияла дочка прославленной фигуристки Надя Пескова. Под конец ледового шоу “Руслан и Людмила” девочка выехала на лед и поразила артистку!

Увидев едва стоящую на коньках малышку все сомнения актрисы моментально отпали.

“Вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки”, – вспоминала супруга Петра Чернышева.

Собственно, после этого звезда попрощалась с волнением и решилась на отчаянный шаг – родить ребенка в довольно зрелом возрасте, на что идет далеко не каждая женщина. Жаль, что наслаждаться счастьем от воспитания дочери Милы Анастасия Заворотнюк смогла не долго.


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