Мнение: 8 причин финансовой победы России, рост курса доллара и укрепление валют стран бСССР

1. Роберта Фарли, американский эксперт, полагает, что в финансово-экономической войне Запада и России счёт в пользу русских. Вот разбор его статей на эту тему на Дзен-канале «Выключаем эмоции, включаем ум» (ссылка):



А. Угроза отключения от системы SWIFT не сработала, а наоборот подтолкнула Россию к разработке собственной платежной системы передачи финансовых сообщений — СПФС.

Б. Блокировка карт Visa и MasterCard привела к лишению этих монстров части доходов за счёт россиян и быстрому развитию национальной платёжной системы “Мир”, а после отключения в 2022 году возможности бесконтактной оплаты с помощью смартфонов и вовсе сделала эти зарубежные карты изгоями в России. Теперь, если они даже захотят вернуться, их уже никто у нас не ждёт. <…>

В. За последние годы Россия накопила около 600 миллиардов долларов в резервах центрального банка. Да, часть из этих резервов была в долларах и евро, которые, кстати, пока ещё не могут найти, но больше половины в золоте и юанях.

Г. Россия также поддерживала очень консервативную суверенную долговую нагрузку, облегчая обслуживание этих долгов и позволяя брать новые долги, если того требовали обстоятельства.

Д. Россия ввела контроль за движением капитала, чтобы предотвратить дальнейший отток капитала, и существенно повысила процентные ставки. Это дало держателям рублей стимул держаться за валюту и затруднило ее сброс, даже если бы они захотели.

Е. Россия предприняла дальнейшие шаги для защиты рубля, потребовав от российских экспортеров конвертировать 80% своей валютной выручки в рубли, поддерживая спрос на рубли и обеспечивая доступ государства к иностранной валюте.

Ё. Москва посчитала, что российские энергоносители слишком важны для Европы, чтобы вводить санкции полностью, что оставило бы открытой дверь для приобретения большего количества западной валюты. Россия начала настаивать на том, чтобы потребители энергии платили за газ и нефть рублями, а не долларами. Это заставило бы иностранных клиентов покупать рубли, укрепляя стоимость валюты.

Ж. Россия запретила российским брокерам продавать российские ценные бумаги, принадлежащие иностранцам, гарантируя, что иностранный инвестиционный капитал останется в стране. <…>

Кто выигрывает финансовую войну между Россией и Западом? <…>

A. Финансовая кампания не разрушила российскую экономику (1:0), и трудно выделить экономическую и военную составляющие ущерба, который экономика понесла до сих пор от финансовой войны.

B. Рубль не рухнул (2:0). Действительно, рубль остается сильным по отношению к большинству иностранных валют, хотя это в значительной степени из-за сложности конвертации.

C. Инфляция существенно снизилась (3:0) с начала года, когда она достигла 17,8%. Особенно учитывая, что большинство западных стран также страдают от высокой инфляции, российский опыт не кажется полностью выходящим за рамки нормы.

D. Процентные ставки также значительно снизились (4:0), и ключевая ставка ЦБ РФ находится на уровне ноября 2021 года – 7.5%. <…> Россия объявила дефолт по своему долгу, но она не обанкротилась (5:0) в том смысле, который имеет значение для ее способности продолжать экономическую и производственную деятельность и выполнять свои социальные обязательства перед гражданами. Короче говоря, никто из граждан РФ этого и не заметил. Этот организованный Западом дефолт на самом деле для нас, как я и говорил ранее 2 пустышка. <…>

E. Рост цен более чем компенсировал снижение экспорта (6:0).

F. …спад ВВП в России, по словам Белоусова, не превысит 1% (7:0), тогда как прогноз Запада был значительно большим – 20%.

G. И единственный ответный «гол», который Запад забил в наши ворота – это блокировка части наших золотовалютных резервов, которые пока, правда не все нашли (7:1).

Напомню, что этот единственный гол в наши ворота дался Западу и особенно США дорогой ценой. Все крупные незападные игроки задумались о сокращении своих резервов в западной валюте и выводе их из западных банков. А некоторые, например китайцы, уже начали их выводить. Доверие к безопасности любого рода инвестиций в западные страны было напрочь обрушено антироссийскими финансовыми санкциями.

2. Курс доллара вырос тем временем с 65 до 72 рублей. Полагаю, западные «потолки цен» тут ни при чём. Во-первых, они ещё не начали нормально работать. Во-вторых, если они таки начнут работать, последствием будет рост цен и, как следствие, увеличение доходов России от экспорта. В чём бы ни заключались причины колебаний курса, их следует искать внутри страны.

3. Валюты и экономики соседних с Россией стран рекордно укрепляются, и за это надо сказать спасибо российским инвестициям, российским мигрантам и российским туристам (ссылка):

В текущем году валюты Армении, Грузии и Таджикистана рекордно укрепились по отношению к доллару — поспособствовала массовая релокация россиян в эти страны после начала военных действий на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

Так, армянский драм с начала 2022 года вырос более чем на 22 процента, став мировым лидером по росту к американской валюте. Грузинский лари и таджикский сомони укрепились более чем на 16 процентов и 10 процентов соответственно, опередив по темпам роста российский рубль.

Агентство связало тенденцию с увеличением притока валюты россиян в бывшие страны СССР. После введения западных санкций международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили работу в стране, поэтому многие россияне решили открыть валютные счета и карты в странах ближнего зарубежья. Другой мотивацией переводить средства в эти страны стали миграционные процессы. «Именно россияне, переезжающие в эти страны на длительный срок из-за геополитических проблем, хранят свои деньги в таких валютах и ​​взвинчивают обменный курс», — объяснила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

В настоящее время Россия является лидером по объему денежных переводов в эти страны. Национальный банк Грузии ранее сообщал, что переводы в страну из России выросли за год в пять раз, до более чем 1,75 миллиарда долларов. В то же время за первые десять месяцев текущего года в Армению россияне перевели в общей сложности 2,8 миллиарда долларов, что почти в четыре раза превышает значения за аналогичный период 2021 года, указывал армянский Центробанк. В Таджикистане рост денежных переводов в первом полугодии составил не менее 50 процентов.

На этом фоне Международный валютный фонд (МВФ) повысил прогноз роста экономики Грузии по итогам текущего года до 10 процентов. ЦБ Армении также улучшил прогнозы роста ВВП с 4,9 до 12,9 процента. А экономика Таджикистана, согласно ожиданиям, вырастет на 7 процентов вместо прогнозируемых ранее 4-5 процентов, отметила эксперт BCS Financial Group Наталья Лаврова.

Добавлю от себя, что 3 миллиарда долларов, которые россияне перевели в Армению — большая сумма для Армении, не для России. Для России это мелочи, особо ни на что не влияющие.